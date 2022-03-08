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Federação Russa entra com ação contra banimentos de clubes e seleções

Entidade contesta decisões de Fifa e Uefa, que acarretaram na exclusão da seleção da repescagem da Copa do Mundo. Spartak Moscou ficou fora da Europa League...
LanceNet

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Publicado em 

08 mar 2022 às 15:54

Publicado em 08 de Março de 2022 às 15:54

Após o banimento de clubes e seleções no âmbito internacional, a Federação Russa de Futebol (RFU) entrou com uma ação na Corte Arbitral do Esporte (CAS) para tentar assegurar a continuidade destas equipes nos torneios em que estavam. O motivo da suspensão foi a guerra entre russos e ucranianos no Leste Europeu.A medida imposta por Fifa e Uefa, que acarretou na exclusão da Rússia das Eliminatórias para a Copa do Mundo do Qatar, além da retirada do Spartak Moscou da Europa League, foi vista como "violação de todos os padrões e princípios" pela RFU. Esta é a última instância que a federação pode recorrer.
+ Veja a tabela das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022
Inicialmente, a Fifa havia imposto sanções contra os russos como jogo em campo neutro nas Eliminatórias para o Mundial, além das penas de não ter torcedor, não poder tocar o hino da Rússia e também não jogar sob a bandeira do país. Com a pressão externa, a entidade voltou atrás e aplicou punição mais rígida.
+ Fifa confirma suspensão de contratos: veja bons sul-americanos que jogam na Ucrânia e na Rússia
A Rússia enfrentaria a Polônia no dia 24 de março, em Moscou, pela semifinal dos playoffs das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. Nesta terça-feira, a Fifa decidiu pela classificação do time de Robert Lewandowski para enfrentar Suécia ou República Tcheca. A situação, entretanto, está longe de um fim.
Crédito: RússiatentareverterpuniçãodaFifaemapelaçãoaoTAS(Foto:JONATHANNACKSTRAND/POOL/AFP

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