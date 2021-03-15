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Federação Paulista confirma São Bento e Palmeiras em Minas Gerais

Entidade anunciou mudança da partida adiada, válida pela terceira rodada, para o  Independência, nesta quarta-feira (17). Futuro do torneio estadual segue indefinido...

Publicado em 15 de Março de 2021 às 14:23

LanceNet

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Publicado em 

15 mar 2021 às 14:23
Crédito: Cesar Greco / Palmeiras
Em busca de garantir a continuidade do Campeonato Paulista, a Federação Paulista de Futebol confirmou que, na próxima quarta-feira (17), o confronto entre Palmeiras e São Bento será realizado no estádio Independência, em Belo Horizonte.Esta atitude ocorreu devido à paralisação do Paulistão no estado de São Paulo, resultado de medidas mais restritivas impostas pelo governo estadual, que busca controlar a quantidade de casos da Covid-19.
> Confira e simule a tabela do Paulistão
Deste modo, a FPF buscou alternativas para realizar os confrontos que estão marcados entre os dias 15 e 30 de março e uma saída encontrada foi levá-los para outro estado.
Além disso, a Federação se reuniu, nesta segunda-feira (15), com Patrícia Ellen, secretária de Desenvolvimento Econômico, Aildo Rodrigues Ferreira, secretário de Esportes, e Marco Vinholi, secretário de Desenvolvimento Regional, para discutir a continuidade da competição. A FPF se reunirá, ainda, com o Ministério Público para tratar deste assunto.
> Relembre as camisas do Palmeiras fabricadas pela Puma
Sendo assim, o Palmeiras terá de viajar para a capital mineira para enfrentar o São Bento, na próxima quarta-feira (17), às 19h (horário de Brasília), pela terceira rodada do Paulistão.

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