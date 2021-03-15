Federação Paulista confirma São Bento e Palmeiras em Minas Gerais

Crédito: Cesar Greco / Palmeiras

Em busca de garantir a continuidade do Campeonato Paulista, a Federação Paulista de Futebol confirmou que, na próxima quarta-feira (17), o confronto entre Palmeiras e São Bento será realizado no estádio Independência, em Belo Horizonte.Esta atitude ocorreu devido à paralisação do Paulistão no estado de São Paulo, resultado de medidas mais restritivas impostas pelo governo estadual, que busca controlar a quantidade de casos da Covid-19.

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Deste modo, a FPF buscou alternativas para realizar os confrontos que estão marcados entre os dias 15 e 30 de março e uma saída encontrada foi levá-los para outro estado.

Além disso, a Federação se reuniu, nesta segunda-feira (15), com Patrícia Ellen, secretária de Desenvolvimento Econômico, Aildo Rodrigues Ferreira, secretário de Esportes, e Marco Vinholi, secretário de Desenvolvimento Regional, para discutir a continuidade da competição. A FPF se reunirá, ainda, com o Ministério Público para tratar deste assunto.

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