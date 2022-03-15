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Federação Mineira de Futebol bane dos estádios as organizadas de Cruzeiro e Atlético-MG por um ano

Máfia Azul e Galoucura não poderão frequentar os estádios dentro de fora de Minas Gerais pelos recentes atos de violência cometidos por ambas as torcidas...
LanceNet

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Publicado em 

15 mar 2022 às 20:41

Publicado em 15 de Março de 2022 às 20:41

A Federação Mineira de Futebol (FMF) acatou o pedido do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG)de banir dos estádios de todo o país por um ano as torcidas organizadas Máfia Azul e Galoucura A FMF recebeu o ofício do MP nesta tarde de terça-feira, 15 de março, e vai transformá-lo em resolução.
O MPMG também quer que as organizadas sejam proibidas de frequentar os entornos dos estádios nos dias de jogos e fiquem a pelo menos 5 Km de distância. Outra recomendação é que no interior de Minas Gerais, os cânticos e menções as duas organizadas sejam vetadas. As duas torcidas organizadas já foram punidas em outras oportunidades. A Máfia Azul está proibida desde novembro do ano passado, quando integrantes da torcida interceptaram ônibus do rival Atlético-MG.
Já a Galoucura está proibida de entrar identificada nos estádios desde o início de fevereiro por incidentes e confrontos de integrantes com cruzeirenses no jogo entre Brasil e Paraguai, no Mineirão. O veto vai até até 3 de agosto de 2022,
Leia a nota do MPMG
"MPMG recomenda banimento das torcidas Máfia Azul e Galoucura dos estádios de todo o país por um ano. As duas torcidas organizadas também não poderão frequentar, por um ano, os entornos dos estádios do país nos dias de jogos, num raio de cinco mil metros.
O banimento consiste na proibição do uso, porte e exibição de qualquer vestimenta, faixa, bandeira, instrumento musical ou qualquer objeto que possa caracterizar a presença da torcida nos estádios ou seus respectivos entornos nos dias de jogos.
No interior dos estádios de futebol, o MPMG recomenda que seja proibido o entoamento de cantos e similares com qualquer menção às torcidas organizadas Máfia Azul e Galoucura.
O MPMG também recomenda que os regulamentos de competições futuras proibam o entoamento de cantos e similares com menção às duas torcidas, sob pena de sanções disciplinares para os Clubes."
Crédito: OMinistérioPúblicomineirocrêqueamedidaajudeareduziraviolênciaemjogosdasduasequipes-(Reprodução

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