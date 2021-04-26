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futebol

Federação Italiana aprova lei anti-Superliga nesta segunda

Gabriele Gravina, presidente da Federação Italiana, afirmou que quem participar de torneio não reconhecido pela Fifa, Uefa ou a própria entidade será banido...

Publicado em 26 de Abril de 2021 às 11:34

LanceNet

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Publicado em 

26 abr 2021 às 11:34
Crédito: Gravina foi duro com clubes da Superliga (AFP
A Federação Italiana (FIGC) aprovou uma nova regra que impede os clubes do país a participarem de torneios de futebol que não sejam reconhecidos pela Fifa, Uefa ou pela própria entidade, para evitar casos como o da Superliga. Caso uma equipe descumpra a lei, ela poderá ser banida das competições nacionais.
Além desta punição, o clube que descumprir a nova lei pode perder a afiliação com as entidades que organizam o futebol mundial. Durante o Conselho da Federalçao, Gravina, presidente da FIGC, deu margem para futuras mudanças no formato do Campeonato Italiano para o futuro.
A Superliga foi anunciada no último dia 18, mas suprimida em dois dias após a pressão de torcedores e a desistência dos clubes fundadores. A competição tinha a intenção em contar com 15 times fixos e outro cinco convidados com a promoção de grandes partidas e uma enorme injeção financeira.

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