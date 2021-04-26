Federação Italiana aprova lei anti-Superliga nesta segunda

Crédito: Gravina foi duro com clubes da Superliga (AFP

A Federação Italiana (FIGC) aprovou uma nova regra que impede os clubes do país a participarem de torneios de futebol que não sejam reconhecidos pela Fifa, Uefa ou pela própria entidade, para evitar casos como o da Superliga. Caso uma equipe descumpra a lei, ela poderá ser banida das competições nacionais.

Além desta punição, o clube que descumprir a nova lei pode perder a afiliação com as entidades que organizam o futebol mundial. Durante o Conselho da Federalçao, Gravina, presidente da FIGC, deu margem para futuras mudanças no formato do Campeonato Italiano para o futuro.