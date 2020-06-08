Federação Italiana anuncia mudança nas datas da janela de transferências

A Federação Italiana de Futebol (FIGC) anunciou nesta segunda-feira uma mudança em relação ao mercado de transferências no país. Por conta da pandemia de coronavírus, que atrasou o final da temporada, a nova janela será aberta no dia 1º de setembro com duração até o dia 5 de outubro.
Em condições normais, o período teria validade entre os dias 1º de julho e 31 de agosto, com o início da temporada europeia. A janela de meio da temporada ficou estabelecida que terá início no dia 4 de janeiro e irá até o dia 31 de janeiro.
O futebol no País da Bota será retomado na próxima sexta-feira (12) com a disputa da semifinal da Copa da Itália, entre Juventus e Milan. No sábado, Napoli e Inter de Milão decidem a outra vaga na final. O Campeonato Italiano retorna no dia 20.E MAIS:Manhã do Mercado: Neymar quer sair da França, Cebolinha cobiçado, novidades sobre Marrony...E se os clubes europeus ganhassem características do futebol brasileiro?Jornal afirma que Thiago Silva não ficará no PSG na próxima temporadaBorussia Dortmund é mais um clube a buscar informações sobre GersonChelsea renova o contrato de Tino Anjorin, promessa de 18 anos E MAIS: