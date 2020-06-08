Federação Italiana anuncia mudança nas datas da janela de transferências

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A Federação Italiana de Futebol (FIGC) anunciou nesta segunda-feira uma mudança em relação ao mercado de transferências no país. Por conta da pandemia de coronavírus, que atrasou o final da temporada, a nova janela será aberta no dia 1º de setembro com duração até o dia 5 de outubro.

Em condições normais, o período teria validade entre os dias 1º de julho e 31 de agosto, com o início da temporada europeia. A janela de meio da temporada ficou estabelecida que terá início no dia 4 de janeiro e irá até o dia 31 de janeiro.