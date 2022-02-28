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Federação Gaúcha remarca data do Gre-Nal 435; veja como ficam as agendas de Grêmio e Internacional

A definição da data aconteceu após conversas entre a Federação Gaúcha de Futebol, diretorias dos clubes e a empresa responsável pela transmissão da competição...

Publicado em 27 de Fevereiro de 2022 às 22:48

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 fev 2022 às 22:48
Depois do ataque ao ônibus do Grêmio e o adiamento do Gre-Nal, a Federação gaúcha definiu uma nova data para o clássico: 9 de março. A partida será realizada às 19h, uma quarta-feira, no Beira-Rio. Abaixo, veja as imagens do atentado ao ônibus tricolor.> Todos revelados: veja os carros lançados para a temporada da Fórmula 1A definição da data aconteceu após conversas entre a Federação Gaúcha de Futebol, diretorias dos clubes e a empresa responsável pela transmissão da competição.
Vale destacar que, com a nova data escolhida, a décima rodada do Estadual está mantida para o próximo fim de semana. O Grêmio vai a campo no sábado diante do Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, às 16h30. Já o Colorado recebe o Aimoré, domingo, às 18h15.
> Veja e simule a tabela do Campeonato Gaúcho
ENTENDA O CASO
O Gre-Nal foi adiado no último sábado após o ônibus da delegação do Grêmio ser atacado. Na ação, uma pedra e uma barra de ferro foram arremessadas e quebraram os vidros do veículo. O volante tricolor, Villasanti, foi atingido na cabeça e sofreu traumatismo craniano. O paraguaio teve alta na manhã deste domingo.
VEJA COMO FICAM AS AGENDAS DAS DUAS EQUIPES
Internacional:
- Globo x Internacional, pela Copa do Brasil, no dia 03/03
- Internacional x Aimoré, pelo Estadual, no dia 06/03
- Internacional x Grêmio, pelo Estadual, no dia 09/03
Grêmio:
- Mirassol x Grêmio, pela Copa do Brasil, no dia 01/03
- Novo Hamburgo x Grêmio, pelo Estadual, no dia 05/03
- Internacional x Grêmio, pelo Estadual, no dia 09/03
Crédito: InternacionaleGrêmiomedirãoforçasnodia09demarço(Foto:RicardoDuarte

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