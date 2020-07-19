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Federação Gaúcha convoca reunião extraordinária com os clubes sobre o estadual

Apesar do cenário onde a pandemia do novo coronavírus vem apresentando crescente preocupante no estado, decisão foi de manter o reinício do Gauchão...

Publicado em 19 de Julho de 2020 às 15:07

LanceNet

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Publicado em 

19 jul 2020 às 15:07
Crédito: Divulgação/FGF
Um dos estados que teve melhor reação no início da pandemia do novo coronavírus, o Rio Grande do Sul vive momento preocupante no combate a doença ao ponto de, no último sábado, os clubes terem sido convocados pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF) para uma reunião em caráter extraordinário.
Em pauta, estavam as possibilidades de sequência da disputa do estadual ou mesmo a alternativa de cancelar a continuidade caso não houvessem datas suficientes para tal. Caso a segunda opção fosse escolhida, há algumas semanas foi levantada a possibilidade de que o Caxias (vencedor do primeiro turno) fosse declarado o campeão.
Todavia, a decisão tomada em conjunto pelos presentes foi de que o Campeonato Gaúcho terá sequência com o cronograma previamente aprovado onde o clássico Grenal segue marcado para o Estádio Centenário (em Caxias do Sul) às 21h30 (horário de Brasília) da próxima quarta-feira (22).
Na altura em que a competição teve sua paralisação forçada, restavam três rodadas do segundo turno a serem concretizadas além das datas referentes as semifinais e a final, ambas as etapas disputadas em partida única onde o mando fica com o clube de melhor campanha na etapa de grupos.
Nesse momento, Internacional e Caxias fariam uma das semifinais enquanto Grêmio e Novo Hamburgo disputariam a outra eliminatória. Como o Caxias já venceu o primeiro turno, ele está garantido na decisão do estadual e pode até mesmo ser campeão sem uma final absoluta se levar também o segundo turno.

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