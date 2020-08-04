Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Federação escala dupla de assistentes que trabalhou em 2018 para o primeiro jogo da final do Paulista
Federação escala dupla de assistentes que trabalhou em 2018 para o primeiro jogo da final do Paulista

Anderson José de Moraes Coelho e Daniel Paulo Ziolli estiveram na polêmica final de dois anos atrás no Allianz Parque e estão escalados para a partida na Arena Corinthians...
04 ago 2020 às 10:59

Crédito: Bruno Ulivieri/Raw Image
A Federação Paulista de Futebol escalou o árbitro Raphael Claus para o confronto entre Corinthians e Palmeiras, na primeira partida final que acontece na Arena, às 21h30 desta quarta-feira (5).
A escala completa conta com 11 profissionais e dois deles estiveram presentes na polêmica decisão de dois anos atrás entre os clubes, no Allianz Parque. Os assistentes Anderson José de Moraes Coelho e Daniel Paulo Ziolli auxiliaram o árbitro Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza naquela oportunidade.
Nesta quarta, Daniel Ziolli novamente será o segundo assistente e Anderson atuará como quinto árbitro.
A final de 2018 ficou interrompida por oito minutos depois que Marcelo Aparecido marcou pênalti de Ralf em Dudu e após a longa paralisação voltou atrás na decisão. O Corinthians venceu no tempo normal por 1 a 0, devolvendo o placar a favor do Palmeiras na ida, em Itaquera. O Timão acabou campeão nas penalidades.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados