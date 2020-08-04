Federação escala dupla de assistentes que trabalhou em 2018 para o primeiro jogo da final do Paulista

A Federação Paulista de Futebol escalou o árbitro Raphael Claus para o confronto entre Corinthians e Palmeiras, na primeira partida final que acontece na Arena, às 21h30 desta quarta-feira (5).
A escala completa conta com 11 profissionais e dois deles estiveram presentes na polêmica decisão de dois anos atrás entre os clubes, no Allianz Parque. Os assistentes Anderson José de Moraes Coelho e Daniel Paulo Ziolli auxiliaram o árbitro Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza naquela oportunidade.
Nesta quarta, Daniel Ziolli novamente será o segundo assistente e Anderson atuará como quinto árbitro.
A final de 2018 ficou interrompida por oito minutos depois que Marcelo Aparecido marcou pênalti de Ralf em Dudu e após a longa paralisação voltou atrás na decisão. O Corinthians venceu no tempo normal por 1 a 0, devolvendo o placar a favor do Palmeiras na ida, em Itaquera. O Timão acabou campeão nas penalidades.