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futebol

Fede Valverde testa positivo para Covid-19, informa Real Madrid

Jogador já estava em isolamento após ter contato com pessoa infectada pelo vírus, mas agora passa a ser dúvida para os duelos com o Chelsea na Champions League...

Publicado em 21 de Abril de 2021 às 14:48

LanceNet

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Publicado em 

21 abr 2021 às 14:48
Crédito: Helios de la Rubia / Real Madrid
O Real Madrid informou que o meio-campista Federico Valverde testou positivo para a Covid-19. O jogador uruguaio já seria desfalque para a partida contra o Cadiz nesta quarta-feira, pelo Campeonato Espanhol, por estar em isolamento prévio.
+ Veja a tabela da La LigaNo último fim de semana, o camisa 15 foi afastado do elenco após ter entrado em contato com uma pessoa infectada pelo vírus. Desta forma, o atleta foi desfalque no empate contra o Getafe. Os exames feitos, porém, não apresentaram resultado positivo até esta quarta.
+ Goretzka, Haaland, Ansu Fati… Saiba os 30 jogadores que mais se valorizaram na temporada europeia
Valverde agora passa a ser dúvida para os confrontos com o Chelsea pelas semifinais da Champions League. O clube espanhol encara os Blues nas duas próximas semanas.

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