Fede Valverde testa positivo para Covid-19, informa Real Madrid

Crédito: Helios de la Rubia / Real Madrid

O Real Madrid informou que o meio-campista Federico Valverde testou positivo para a Covid-19. O jogador uruguaio já seria desfalque para a partida contra o Cadiz nesta quarta-feira, pelo Campeonato Espanhol, por estar em isolamento prévio.

+ Veja a tabela da La LigaNo último fim de semana, o camisa 15 foi afastado do elenco após ter entrado em contato com uma pessoa infectada pelo vírus. Desta forma, o atleta foi desfalque no empate contra o Getafe. Os exames feitos, porém, não apresentaram resultado positivo até esta quarta.

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