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futebol

Fede Valverde está na mira do United para substituir Paul Pogba

Meio-campista do Real Madrid possui contrato até 2025 e uma multa de mais de R$ 1 bilhão. Clube inglês tentará seduzir uruguaio através do salário semanal...

Publicado em 17 de Fevereiro de 2021 às 08:47

LanceNet

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Publicado em 

17 fev 2021 às 08:47
Crédito: Reprodução/Facebook Fede Valverde
Caso Pogba deixe o Manchester United na próxima janela, o clube estuda a contratação de Fede Valverde, de acordo com o “The Sun”. Os Diabos Vermelhos valorizam as características do uruguaio e o potencial de crescimento do atleta de 22 anos. Além disso, o jogador pode encontrar dificuldades em achar seu espaço no Real Madrid por conta das recentes lesões e presenças de outros craques.No entanto, alguns fatores complicam a negociação para o clube de Old Trafford. O camisa 15 possui contrato até 2025 com a equipe merengue, enquanto sua multa de rescisão contratual é de 160 milhões de euros (mais de R$ 1 bilhão). A grande cartada dos Red Devils seria oferecer um salário que pudesse mudar o patamar do jogador.
> Veja a tabela da Premier League
Na Inglaterra, Valverde é visto como o substituto ideal para o francês por conta da sua disposição em campo, do passe curto e da cobertura de todo o campo de jogo. Enquanto isso, Pogba é um dos nomes interessados para ser contratado pelo Real Madrid ou Juventus na próxima temporada, enquanto sua permanência parece improvável por conta das recentes declarações de seu agente.

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