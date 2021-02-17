Fede Valverde está na mira do United para substituir Paul Pogba

Caso Pogba deixe o Manchester United na próxima janela, o clube estuda a contratação de Fede Valverde, de acordo com o “The Sun”. Os Diabos Vermelhos valorizam as características do uruguaio e o potencial de crescimento do atleta de 22 anos. Além disso, o jogador pode encontrar dificuldades em achar seu espaço no Real Madrid por conta das recentes lesões e presenças de outros craques.No entanto, alguns fatores complicam a negociação para o clube de Old Trafford. O camisa 15 possui contrato até 2025 com a equipe merengue, enquanto sua multa de rescisão contratual é de 160 milhões de euros (mais de R$ 1 bilhão). A grande cartada dos Red Devils seria oferecer um salário que pudesse mudar o patamar do jogador.