Fechado com o Cruzeiro, Rafael agradece oportunidade no Sport

A segunda-feira é de despedida no Sport. Revelado pelo Leão, o lateral Rafael utilizou a rede social para mandar mensagem ao torcedor rubro-negro e agradecer o carinho que recebeu durante a passagem meteórica pela Ilha do Retiro.‘Agradeço o carinho de todos do Sport no período que estive defendendo as cores da equipe. Foram três anos de aprendizado, amadurecimento e de muita felicidade. Cheguei um menino, saio um ser humano formado e pronto para qualquer desafio. Deixo aqui meu até breve, cheio de carinho e gratidão, agradecendo por cada momento vivido. Sigo, de longe, na torcida pelo Leão e pelos amigos que fiz. Obrigado por tudo, Sport. Estará sempre no meu coração’, postou no Instagram.