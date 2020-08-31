Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Fechado com o Cruzeiro, Rafael agradece oportunidade no Sport

Com apenas 18 anos, a revelação do time pernambucano vai defender as cores da Raposa na Série B...

Publicado em 31 de Agosto de 2020 às 17:13

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 ago 2020 às 17:13
Crédito: Divulgação/Anderson Stevens/Sport
A segunda-feira é de despedida no Sport. Revelado pelo Leão, o lateral Rafael utilizou a rede social para mandar mensagem ao torcedor rubro-negro e agradecer o carinho que recebeu durante a passagem meteórica pela Ilha do Retiro.‘Agradeço o carinho de todos do Sport no período que estive defendendo as cores da equipe. Foram três anos de aprendizado, amadurecimento e de muita felicidade. Cheguei um menino, saio um ser humano formado e pronto para qualquer desafio. Deixo aqui meu até breve, cheio de carinho e gratidão, agradecendo por cada momento vivido. Sigo, de longe, na torcida pelo Leão e pelos amigos que fiz. Obrigado por tudo, Sport. Estará sempre no meu coração’, postou no Instagram.
Aos 18 anos, Rafael vai incorporar o elenco do Cruzeiro, que tem como meta voltar à elite do futebol nacional em 2021.
No Sport, Rafael, que é lateral de origem, jogou como ponta em alguns jogos e ganhou destaque. No total, ele disputou apenas oito jogos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

sport
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
5 eixos temáticos que podem cair na redação do Enem em 2026
Imagem de destaque
IA reduz custos e muda a lógica de crescimento nas empresas 
Novas catracas, com portas giratórias, instaladas no Restaurante Universitário (RU), do campus de Goiabeiras, na Ufes
Ufes instala portas giratórias no RU e estudantes reclamam de fila

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados