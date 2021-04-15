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Fechado com o Athletico Paranaense, Matheus Babi se despede do Botafogo: ‘Fui muito feliz’

Jogador rescindiu contrato com o Alvinegro para firmar contrato com o Furacão até 2025...

Publicado em 15 de Abril de 2021 às 14:47

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 abr 2021 às 14:47
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Na última terça-feira, o atacante Matheus Babi se despediu oficialmente do Botafogo. O jogador rescindiu com o Alvinegro para firmar contrato com o Athletico Paranaense até 2025. Através das redes sociais, Babi disse que foi muito feliz no clube de General Severiano e agradeceu à torcida pelo carinho.> Botafogo avalia o nome do atacante Anselmo Ramon, da Chapecoense- A vida é feita por ciclos que se iniciam e se encerram. Encerro o meu no Botafogo onde fui muito feliz, conheci pessoas maravilhosas que me ajudaram muito e só tenho que agradecer. A Deus em primeiro lugar pela oportunidade, aos atletas, comissão técnica, funcionários do clube, diretoria e principalmente, a torcida botafoguense pelo imenso carinho que tiveram comigo ao longo desse período. Vou guardar todos em meu coração. Obrigado, Botafogo - publicou Babi, que já foi anunciado pelo Furacão.Na negociação, o Athletico comprou 70% dos direitos econômicos do atacante, enquanto o Serra Macaense ficou com os outros 30%. O Botafogo, por sua vez, recebeu R$ 3 milhões à vista.
O ex-camisa 11 do Botafogo foi indicado por Paulo Autuori, atual diretor técnico do Furacão, e já teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, portanto está regularizado para estrear pelo novo time. Durante boa parte de 2020, Autuori foi o treinador do Botafogo e trabalhou com Matheus Babi.

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