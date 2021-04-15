Fechado com o Athletico Paranaense, Matheus Babi se despede do Botafogo: ‘Fui muito feliz’

Na última terça-feira, o atacante Matheus Babi se despediu oficialmente do Botafogo. O jogador rescindiu com o Alvinegro para firmar contrato com o Athletico Paranaense até 2025. Através das redes sociais, Babi disse que foi muito feliz no clube de General Severiano e agradeceu à torcida pelo carinho.> Botafogo avalia o nome do atacante Anselmo Ramon, da Chapecoense- A vida é feita por ciclos que se iniciam e se encerram. Encerro o meu no Botafogo onde fui muito feliz, conheci pessoas maravilhosas que me ajudaram muito e só tenho que agradecer. A Deus em primeiro lugar pela oportunidade, aos atletas, comissão técnica, funcionários do clube, diretoria e principalmente, a torcida botafoguense pelo imenso carinho que tiveram comigo ao longo desse período. Vou guardar todos em meu coração. Obrigado, Botafogo - publicou Babi, que já foi anunciado pelo Furacão.Na negociação, o Athletico comprou 70% dos direitos econômicos do atacante, enquanto o Serra Macaense ficou com os outros 30%. O Botafogo, por sua vez, recebeu R$ 3 milhões à vista.