Fecha a casinha! Umberto Louzer chega com a missão e ajustar o sistema defensivo do Leão

Crédito: Anderson Stevens/Sport

Apresentado ao elenco do Sport nesta semana, Umberto Louzer tem a missão de estruturar a equipe pernambucana para a reta final do estadual e Campeonato Brasileiro.

O seu principal objetivo é deixar um time sólido, principalmente no sistema defensivo, algo que tem dado muita dor de cabeça ao torcedor do Leão.

Para entender a fragilidade da defesa basta pegar os números. Até o momento na temporada 2021, em apenas quatro oportunidades o time saiu de campo sem ser vazado.

Melhora

Coincidência ou não, apesar de não ter dirigido o time de dentro de campo, Umberto Louzer viu o Sport sair de campo sem levar gols nos últimos dois jogos contra Vitória e Sete de Setembro.

Chapecoense