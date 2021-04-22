Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Fecha a casinha! Umberto Louzer chega com a missão e ajustar o sistema defensivo do Leão
futebol

Fecha a casinha! Umberto Louzer chega com a missão e ajustar o sistema defensivo do Leão

Sport apresenta um número alto de gols sofrido ao longo de 2021 e Louzer quer arrumar a defesa...

Publicado em 22 de Abril de 2021 às 17:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 abr 2021 às 17:45
Crédito: Anderson Stevens/Sport
Apresentado ao elenco do Sport nesta semana, Umberto Louzer tem a missão de estruturar a equipe pernambucana para a reta final do estadual e Campeonato Brasileiro.
O seu principal objetivo é deixar um time sólido, principalmente no sistema defensivo, algo que tem dado muita dor de cabeça ao torcedor do Leão.
Para entender a fragilidade da defesa basta pegar os números. Até o momento na temporada 2021, em apenas quatro oportunidades o time saiu de campo sem ser vazado.
Melhora
Coincidência ou não, apesar de não ter dirigido o time de dentro de campo, Umberto Louzer viu o Sport sair de campo sem levar gols nos últimos dois jogos contra Vitória e Sete de Setembro.
Chapecoense
Uma das apostas é que Umberto Louzer faça no Sport o que conseguiu na Chapecoense. Com uma defesa quase intransponível, ele levou o Verdão do Oeste ao título da Série B.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

sport
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Caminhonete capota em acidente com carro na BR 101 em Viana
Caminhonete capota em acidente com carro na BR 101 em Viana
Imagem de destaque
Missão espiritual: descubra o propósito de cada signo
Imagem de destaque
Torta de liquidificador: 4 receitas práticas para o fim de semana

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados