Fé nos garotos: Botafogo dá nova oportunidade a jovens da base

Crédito: Vitor Silva/Botafogo

A luz no fim do túnel para o Botafogo é caseira e tem nome: categorias de base. Rebaixado para a segunda divisão, o Alvinegro começa a testar jogadores que serão úteis na próxima temporada nas rodadas finais do Brasieirão, como é o caso contra o Goiás, neste sábado, às 17h, pela 36ª rodada, no Estádio Hailé Pinheiro. O duelo terá transmissão em tempo real pelo site do LANCE!.

Na última partida, contra o Grêmio, o Botafogo chegou a ter nove jogadores com passagem pelas categorias de base do clube de forma simultânea. Esta será a tônica para os últimos compromissos da atual temporada: avaliar atletas e dar rodagem profissional aos jovens criados nas categorias inferiores.

Em um período de contenção de gastos, a ordem da nova diretoria do Glorioso é, justamente, buscar jogadores que mostrem um custo-benefício acima da média. Jogadores formados na base com boas atuações na categoria principal entram nesta categoria.

A partida contra o Esmeraldino representará a quarta vez que o Botafogo entrará com a formação repleta de garotos. Medalhões e atletas mais experientes ficam no banco ou têm situações resolvidas fora de campo, como o caso de Kelvin, que foi afastado até o fim do contrato, e Salomon Kalou, que iniciou negociações para a rescisão do contrato.