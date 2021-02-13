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Fé nos garotos: Botafogo dá nova oportunidade a jovens da base

Já rebaixado para a segunda divisão, Alvinegro terá rodadas finais resumidas em aprendizado e rodagem para atletas formados em General Severiano...

Publicado em 13 de Fevereiro de 2021 às 06:00

LanceNet

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Publicado em 

13 fev 2021 às 06:00
Crédito: Vitor Silva/Botafogo
A luz no fim do túnel para o Botafogo é caseira e tem nome: categorias de base. Rebaixado para a segunda divisão, o Alvinegro começa a testar jogadores que serão úteis na próxima temporada nas rodadas finais do Brasieirão, como é o caso contra o Goiás, neste sábado, às 17h, pela 36ª rodada, no Estádio Hailé Pinheiro. O duelo terá transmissão em tempo real pelo site do LANCE!.
Na última partida, contra o Grêmio, o Botafogo chegou a ter nove jogadores com passagem pelas categorias de base do clube de forma simultânea. Esta será a tônica para os últimos compromissos da atual temporada: avaliar atletas e dar rodagem profissional aos jovens criados nas categorias inferiores.
Em um período de contenção de gastos, a ordem da nova diretoria do Glorioso é, justamente, buscar jogadores que mostrem um custo-benefício acima da média. Jogadores formados na base com boas atuações na categoria principal entram nesta categoria.
A partida contra o Esmeraldino representará a quarta vez que o Botafogo entrará com a formação repleta de garotos. Medalhões e atletas mais experientes ficam no banco ou têm situações resolvidas fora de campo, como o caso de Kelvin, que foi afastado até o fim do contrato, e Salomon Kalou, que iniciou negociações para a rescisão do contrato.
Diante do Goiás, o Botafogo dará mais uma oportunidade para os garotos se entrosarem e, acima de tudo, entenderem a realidade e a carga física de um jogo na categoria profissional. A próxima temporada já começou nas bandas do Estádio Nilton Santos.

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