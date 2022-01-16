Fazendo história pelo Palmeiras, Veron conta como foi recebido em sua cidade: 'Felicidade imensa'

Faz cerca de um mês e meio que o Palmeiras conquistou a Copa Libertadores. Aliás, o bicampeonato consecutivo da Copa Libertadores, mas as comemorações seguem, principalmente com a ala mais jovem do elenco, que continua fazendo história no clube, como Gabriel Veron, que foi recebido em Assu-RN, sua cidade natal, com status de herói. No entanto, ele quer mais.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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Em entrevista para a TV oficial do clube, o atacante relatou como foi a recepção de seus amigos e familiares durante as férias, quando já havia atingido a Glória Eterna pela segunda vez. Para ele, isso significa que está no caminho certo.

- Sempre bom ganhar um título, principalmente uma Libertadores, não é todo mundo que ganha, não é todo dia que você consegue levantar uma taça da Libertadores. Então isso é muito gratificante, a gente vê que o nosso trabalho está dando certo, que a gente está indo pelo caminho. A gente ficou muito feliz, ir para as férias com a taça da Libertadores na bagagem é diferente você ganha o carinho de todo mundo, principalmente porque eu fui para a minha cidade, fiquei muito feliz pelo pessoal estar reconhecendo meu trabalho. Então isso é o mais importante, ganhar títulos com essa camisa gigante.

- Felicidade imensa receber o carinho de todo mundo (em Assu-RN), você vê que é uma das pessoas que saiu de lá em busca de um sonho e hoje está podendo alcançar o que sempre almejou. Então isso é gratificante, motivo de muita felicidade, mas não tem que parar por aqui, tem que trabalhar para ganhar mais.De volta ao trabalho neste mês de janeiro, Gabriel Veron e seus companheiros estão em pré-temporada de olho, principalmente, na disputa do Mundial de Clubes. Apesar do cansaço adquirido durante esse período, ele sabe que é necessário para chegar aos objetivos do clube para o ano de 2022.

- A gente está trabalhando firme, dois amistosos em um dia, muito cansativo, mas isso é a pré-temporada e a gente tem que chegar bem no Mundial para dar o nosso melhor e voltar campeão - disse o atacante antes de completar: