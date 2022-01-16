Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Fazendo história pelo Palmeiras, Veron conta como foi recebido em sua cidade: 'Felicidade imensa'
futebol

Fazendo história pelo Palmeiras, Veron conta como foi recebido em sua cidade: 'Felicidade imensa'

Nascido em Assu, no Rio Grande do Norte, jovem promessa do Verdão chegou com status de herói na cidade e espera chegar ainda mais longe com o trabalho realizado no clube...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 jan 2022 às 07:00

Publicado em 16 de Janeiro de 2022 às 07:00

Faz cerca de um mês e meio que o Palmeiras conquistou a Copa Libertadores. Aliás, o bicampeonato consecutivo da Copa Libertadores, mas as comemorações seguem, principalmente com a ala mais jovem do elenco, que continua fazendo história no clube, como Gabriel Veron, que foi recebido em Assu-RN, sua cidade natal, com status de herói. No entanto, ele quer mais.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
GALERIA> Confira a pré-lista de inscritos do Palmeiras para o Mundial de Clubes
Em entrevista para a TV oficial do clube, o atacante relatou como foi a recepção de seus amigos e familiares durante as férias, quando já havia atingido a Glória Eterna pela segunda vez. Para ele, isso significa que está no caminho certo.
- Sempre bom ganhar um título, principalmente uma Libertadores, não é todo mundo que ganha, não é todo dia que você consegue levantar uma taça da Libertadores. Então isso é muito gratificante, a gente vê que o nosso trabalho está dando certo, que a gente está indo pelo caminho. A gente ficou muito feliz, ir para as férias com a taça da Libertadores na bagagem é diferente você ganha o carinho de todo mundo, principalmente porque eu fui para a minha cidade, fiquei muito feliz pelo pessoal estar reconhecendo meu trabalho. Então isso é o mais importante, ganhar títulos com essa camisa gigante.
- Felicidade imensa receber o carinho de todo mundo (em Assu-RN), você vê que é uma das pessoas que saiu de lá em busca de um sonho e hoje está podendo alcançar o que sempre almejou. Então isso é gratificante, motivo de muita felicidade, mas não tem que parar por aqui, tem que trabalhar para ganhar mais.De volta ao trabalho neste mês de janeiro, Gabriel Veron e seus companheiros estão em pré-temporada de olho, principalmente, na disputa do Mundial de Clubes. Apesar do cansaço adquirido durante esse período, ele sabe que é necessário para chegar aos objetivos do clube para o ano de 2022.
- A gente está trabalhando firme, dois amistosos em um dia, muito cansativo, mas isso é a pré-temporada e a gente tem que chegar bem no Mundial para dar o nosso melhor e voltar campeão - disse o atacante antes de completar:
- A gente sempre tenta dar o nosso melhor, muitas das vezes não é suficiente, mas a gente sempre tenta dar o nosso melhor, trabalha todos os dias, para poder ganhar oportunidade e sempre querer marcar gols para poder ajudar a equipe - concluiu.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que governo Lula está de olho nas eleições que podem tirar 'irmão' de Bolsonaro do poder na Europa?
Imagem de destaque
Irã e EUA se preparam para negociações de paz no Paquistão em meio a cinco impasses principais
Imagem de destaque
Saúde em dia: 5 cuidados para manter a qualidade de vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados