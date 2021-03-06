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Família realiza sonho e torcedor conhece a Vila após 62 anos

Visita aconteceu no aniversário de 62 anos do torcedor Hélio Ponciano da Silva, que é de Capivari, interior de São Paulo. Comemoração foi organizada pelos filhos do torcedor...

Publicado em 06 de Março de 2021 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

06 mar 2021 às 08:00
Crédito: Divulgação / Santos FC
A Vila Belmiro foi palco da realização de um sonho na última sexta-feira. O torcedor Hélio Ponciano da Silva, da cidade de Capivari, no interior de São Paulo, teve a chance de conhecer o estádio do time de coração justamente no dia do seu aniversário de 62 anos.Os filhos, Samanta e André resolveram dar o "sonho" de presente para o pai, que enfrentou tantas dificuldades financeiras para criá-los e nunca sobrou dinheiro para conhecer a Vila.Os dois começaram juntando dinheiro. Samanta, que cursa faculdade de jornalismo, inventou que tinha uma entrevista de emprego muito importante na Baixada Santista, e que a família precisava vir com ela até Santos. Quando chegou, seu Hélio não acreditava que, após 62 anos, estava conhecendo a Vila Belmiro.“Eu sou santista por causa dele, herdei o amor pelo Santos, e o mínimo que eu poderia fazer por ele nunca ter nos deixado faltar nada mesmo em meio às dificuldades era realizar esse sonho”, disse Samanta.
A família trouxe um bolo e cantou parabéns, com o gramado da Alçapão ao fundo, levando o torcedor santista às lágrimas.
“Com a pandemia não sabemos quanto tempo temos pela frente, então queríamos muito homenagear ele de alguma forma”, completou André.

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