Família de vítima da tragédia do Ninho prepara ação de R$ 10 milhões contra o Flamengo, diz jornal

A família de Christian Esmério, uma das dez vítimas no incêndio do Ninho do Urubu em fevereiro de 2019, prepara uma nova ação na Justiça contra o Flamengo. De acordo com o jornal O Globo, os pais do ex-goleiro planejam pedir cerca de R$ 10 milhões de indenização caso não cheguem, nas próximas semanas, a um acordo com a diretoria rubro-negra.
+ Esquenta da Supercopa! Lembre 25 jogadores que defenderam Flamengo e PalmeirasDesde o dia 8 de fevereiro, data que marcou a missa de dois anos da tragédia, Christiano Esmério e Andreia Lopes, pais de Christian, mantêm contato semanal com os dirigentes do Flamengo. Apesar das conversas regulares, as partes ainda não chegaram a um entendimento sobre o valor indenizatório. O clube carioca não se manifestou sobre o assunto.
Até o momento, oito famílias e meia das dez vítimas da tragédia já chegaram a um acordo com o Flamengo no que diz respeito a indenizações. Os valores dos acordos variaram entre R$ 1,5 milhão a R$ 2 milhões. Além de Christian, resta o Flamengo se acertar com a mãe de Rykelmo Viana, que entrou com uma ação na Justiça cobrando R$ 6,9 milhões do clube.
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Considerado um dos mais promissores entre os jovens que morreram no incêndio, Christian já havia sido convocado para seleções brasileiras de base. Por isso, familiares e representantes jurídicos entendem que devem receber um valor maior daquele aceitado pelas outras famílias.