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'Falta um!': assista aos bastidores da vitória do Flamengo sobre o Inter

Rubro-Negro venceu o Colorado por 2 a 1, mas não sem antes Ceni discursar ao elenco: 'Vocês foram responsáveis pela mudança do futebol brasileiro. Por um ano ou uma era?'...

Publicado em 23 de Fevereiro de 2021 às 10:50

LanceNet

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Publicado em 

23 fev 2021 às 10:50
O Flamengo derrotou o Internacional em um duelo tido como "final" antecipada, no último domingo, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas ainda falta um jogo para que o Rubro-Negro se consagre octacampeão. Aliás, "falta um" foi uma expressão ouvida em profusão no vestiário após o jogo, realizado no Maracanã. Assista aos bastidores do triunfo por 2 a 1 acima.
+ Flamengo pode ser campeão até com derrota para o SP; veja os cenários
Por falar em vestiário, Rogério Ceni fez um discurso cativante para o elenco antes de a bola rolar.
- Como vocês querem ser lembrados aqui dentro? Campeões vocês já são, ganharam tudo. Como vocês querem ser lembrados? Por um ano de títulos ou uma era de títulos? - falou o técnico, completando:
- Vocês foram responsáveis pela mudança do futebol brasileiro. Por um ano ou uma era?
Cabe destacar que o Flamengo, agora líder por dois pontos de vantagem sobre o Internacional, só depende de si para levantar o caneco.
+ Confira e simule a última rodada do Brasileirão

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