Falta pouco! Veja datas, horários, locais e onde assistir aos primeiros jogos do Fluminense no Brasileirão

Está chegando a hora da estreia do Fluminense no Campeonato Brasileiro. Focado nas finais do Campeonato Carioca e na estreia na Sul-Americana, o Tricolor abre os trabalhos na competição nacional no próximo dia 9 de abril, sábado, quando recebe o Santos às 16h30 no Maracanã. A CBF detalhou as cinco primeiras rodadas.Além do Santos, o Flu também terá confrontos contra Cuiabá, Internacional, Coritiba e Palmeiras nas primeiras rodadas do Brasileirão. Apenas o duelo com o time de Porto Alegre será realizado no Maracanã, todos os outros são fora de casa para o Tricolor.
Depois de conquistar uma vaga para a Libertadores nas duas últimas temporadas, o Fluminense quer se manter na briga pela parte de cima da tabela. Antes de estrear no Brasileiro, o Flu terá o segundo jogo da final do Carioca com o Flamengo, no sábado, às 18h. Na quarta, dia 6, enfrenta o Oriente Petrolero pela Sul-Americana às 19h15.VEJA AS PRIMEIRAS RODADAS:
1ª RODADASábado, 9 de abril16h30 - Maracanã: Fluminense x SantosTransmissão: Premiere
2ª RODADASábado, 16 de abril21h - Arena Cuiabá: Cuiabá x FluminenseTransmissão: Premiere e SporTV
3ª RODADASábado, 23 de abril19h - Maracanã: Fluminense x InternacionalTransmissão: Premiere
4ª RODADADomingo, 1º de maio16h - Couto Pereira: Coritiba x FluminenseTransmissão: Premiere e Globo
5ª RODADADomingo, 8 de maio16h - Allianz Parque: Palmeiras x FluminenseTransmissão: Premiere e Globo