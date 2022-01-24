Falta pouco, Nação! Saiba como o Flamengo deve enfrentar a Portuguesa na estreia do Carioca

Falta pouco para Nação matar as saudades de ver o Flamengo em campo. Na quarta, às 21h35, o Rubro-Negro faz seu primeiro jogo em 2022 contra a Portuguesa, na abertura da Taça Guanabara. O início do Carioca será com uma equipe formada por jovens do Sub-20, em sua maioria. Assim, o LANCE! traz as informações sobre o provável time de Fabio Matias e os principais destaques.Na preparação para o Campeonato Carioca, o grupo disputou dois jogos-treino, no Ninho do Urubu, que indicam que o técnico Fabio Matias escale um time próximo a esse: Matheus Cunha; Wesley, Gabriel Noga, Cleiton e Marcos Paulo; Igor Jesus, Yuri de Oliveira e Matheus França; Thiaguinho, Lázaro e André.Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSWComo o grupo à disposição de Fabio Matias tem atletas com ritmo de jogo diferentes - oito atletas e o próprio técnico se juntaram aos demais após a segunda rodada da Copa São Paulo e o desligamento de Maurício Souza do clube -, podem ter mudanças na equipe titular. Além disso, outros jogadores que estão integrados aos treinos do elenco principal podem reforçar o Sub-20.O QUE ESPERAR DA EQUIPE?

Por características dos atletas, das ideias de jogo de Fabio Matias - relembre a entrevista exclusiva do técnico ao LANCE! clicando aqui - e pelo trabalho desenvolvido na base do Flamengo, espera-se uma equipe que proponha o jogo, a partir da posse de bola, e ofensiva, marcando no campo adversário.

- Tenho um DNA de jogo ofensivo. Historicamente, as minhas equipes têm alto número de gols marcados, é um jogo de posse e tentativa no campo adversário o tempo inteiro, de imposição técnica e tática. Isso faz também que, teoricamente, agregue dentro do processo que o Flamengo já tem. O atleta do Flamengo tem esse DNA de querer buscar o gol, de ser um atleta de certa liberdade de jogo ofensivo - afirmou Fabio Matias em entrevista ao LANCE!.A disposição tática dependerá dos nomes e momento do jogo. Quem tem papel decisivo e tem treinado entre os titulares é o meia Yuri Oliveira. Nas atividades, Fabio Matias tem utilizado o jovem como "8", no momento em que ele recua para jogar ao lado de Igor Jesus (ou o primeiro volante que estiver atuando). Isso é mais comum na fase defensiva, momento em que os pontas (Matheus França e Thiaguinho, por ex.) compõem a segunda linha de quatro.

Neste momento, Lázaro se junta a André e forma uma dupla de ataque. Assim pode acontecer quando o Flamengo também tiver com a posse de bola, com o promissor atacante mais centralizado, próximo à área, e os pontas abertos. E Yuri Oliveira aparecendo como um "10" - como também tem treinado no CT.PARA FICAR DE OLHO!

Técnico do Sub-20, Fabio Matias terá à disposição uma série de talentos para formar a equipe nas três primeiras rodadas do Campeonato Carioca. Observados por clubes do exterior, Lázaro, de 19 anos, e Matheus França, de 17 anos, são, talvez, os nomes que geram mais expectativa, mas há outros garotos do Ninho que podem se destacar. Veja, abaixo, algumas promessas!

WESLEY

O lateral-direito Wesley, nascido em 2003, chegou ao Flamengo em abril de 2021, mas, em pouco tempo, tornou-se um dos destaques do clube no último ano. Em dezembro, fez sua estreia profissional, contra o Sport, pelo Brasileirão. Wesley foi um dos atletas que retornou da Copinha para atuar no Carioca.

CLEITON

O zagueiro de 18 anos tem integrado as atividades do grupo principal e é observado por Paulo Sousa. Aos 18 anos, Cleiton também tem pouco tempo de casa, chegou ao clube em 2020, mas tem evoluído e mostrado muito potencial.

MATHEUS FRANÇA

Grande nome da "geração 2004" do Flamengo, o meia-atacante vive cercado por expectativa. Com contrato até 2027 e multa estipulada em 100 milhões de euros, Matheus França já fez sua estreia profissional, mas deve ter sua primeira sequência como titular. Certamente estará sendo observado por outros clubes.

LÁZARO

Aos 19 anos, Lázaro já é rosto conhecido da torcida do Flamengo. Foram 13 jogos entre os profissionais na última temporada, mas, quase sempre, atuando por poucos minutos. A oportunidade de iniciar as partidas do Estadual será importante para o meia-atacante provar seu valor para o elenco profissional.