Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Falta de atenção é cobrada e situação do Botafogo no BR vira dramática

Mesmo com comissão técnica nova, erros antigos marcam o Alvinegro em derrota para o Red Bull Bragantino; equipe não sai da zona de rebaixamento e precisa ligar alerta...

Publicado em 17 de Novembro de 2020 às 06:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 nov 2020 às 06:00
Crédito: Thiago Ribeiro/Botafogo
Os minutos iniciais davam a impressão de que seria um Botafogo diferente. E realmente foi: a equipe comandada por Emiliano Díaz mostrou novas e boas características no primeiro tempo contra o RB Bragantino, mas tudo ruiu na etapa complementar e o Massa-Bruta virou a partida. Mais do que qualquer análise, fica o alerta para o Alvinegro, que começa a viver situação dramática no Campeonato Brasileiro.
A derrota deixou o Botafogo com 20 pontos. O time, de praxe, ainda viu o RB Bragantino, um rival direto na luta contra o rebaixamento, "disparar" e chegar aos 23 pontos, pulando para a 15ª colocação. O Alvinegro é o 19º, na frente apenas do Goiás.
Em campo, o primeiro tempo até trouxe atributos animadores para o clube de General Severiano. Mesmo com menos de uma semana de treinamentos, o time já teve uma nova ideia de jogo, principalmente sem a bola. A equipe pressionava alto e ocupava o campo ofensivo com pelo menos cinco jogadores. Mesmo com linha avançada, não deu chance para o RB Bragantino criar uma trama em velocidade.O placar foi aberto em uma jogada trabalhada. O lance começou no lado direito e a bola rodou até chegar na esquerda, com Victor Luís sem marcação. O lateral encontrou Matheus Babi dentro da área. O atacante cabeceou e saiu para dançar. A comemoração, contudo, pode representar algo para o jogo: parece que o Alvinegro ficou por aquela dança.
Um minuto depois, o Botafogo sofreu com algo que lhe é recorrente durante a temporada: os apagões. Em um lançamento, Victor Luís, Kanu, Marcelo Benevenuto e José Welison falharam e Ytalo empatou. Logo depois de abrir o placar, o Alvinegro permitiu, em um lance marcado por uma falha geral do sistema defensivo, um gol. A falta de atenção voltou a aparecer.
O segundo tempo seguiu o mesmo ritmo. O Botafogo da pressão alta e marcação intensidade parecia até mesmo uma outra equipe, dando lugar a um time com erros recorrentes de passe e sofrendo para encaixar a marcação com os ataques do RB Bragantino.
Seja qual for a avaliação da partida, o Botafogo nunca esteve em uma situação tão difícil no Campeonato Brasileiro como a de agora. A equipe permanece na zona de rebaixamento e parece não mostrar razões que vai reagir em curto prazo, apesar dos minutos de esperança no primeiro tempo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Hernandez Vitorasse, vereador de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados