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Fagner volta a desfalcar o treino do Corinthians e segue como dúvida para a partida contra o São Bernardo

Lateral-direito do Timão sentiu um desconforto no músculo posterior da coxa direita na vitória diante do Mirassol...

Publicado em 13 de Fevereiro de 2022 às 13:34

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 fev 2022 às 13:34
Após um dia de folga, o Corinthians se reapresentou no CT Joaquim Grava, dando sequência na preparação para a partida contra o São Bernardo. Quem não participou da atividade foi o lateral Fagner.> GALERIA - Renato Augusto comanda vitória do Corinthians; veja notas
É o segundo treino no qual o defensor desfalca o elenco. Na sexta-feira (11), o camisa 23 já havia iniciado tratamento no músculo posterior da coxa direita. O incômodo muscular veio no segundo tempo da vitória diante do Mirassol. Na ocasião, ele foi substituído por Cantillo, e Du Queiroz ficou na lateral-direita.
> TABELA - Confira e simule os jogos do Corinthians no Paulistão
Neste domingo, Fagner deu sequência no tratamento com a equipe de fisioterapia. Além disso, o atleta também fez trabalho regenerativo supervisionado pelo Departamento Médico corintiano e será observado nos próximos dias.
Com isso, o lateral segue como dúvida para enfrentar o São Bernardo na quarta-feira (16), às 21h30, na Neo Química Arena.
Crédito: FagneremaçãopeloTimãonaNeoQuímicaArena(Foto:RodrigoCoca/AgênciaCorinthians

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