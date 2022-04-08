Fagner, Raul Gustavo e Júnior Moraes concluem transição física no Corinthians

No treino desta sexta-feira (8), Vítor Pereira recebeu boas notícias do departamento médico do Corinthians. Fagner, Raul Gustavo e Júnior Moraes terminaram o processo de transição física e estão recuperados de suas respectivas lesões. Dessa forma, os três estão à disposição da comissão técnica para o seguimento da temporada.> GUIA CORINTHIANS - Tudo sobre o Timão no Brasileirão

O lateral-direito vinha tratando da lesão no músculo reto da coxa esquerda desde a semifinal do Paulistão diante do São Paulo. O atleta reclamou de dores ainda na primeira etapa e foi substituído por Robson Bambu.

Ele passou duas semanas sob os cuidados dos fisioterapeutas do clube, e tinha iniciado a transição física no gramado na última quinta-feira (7). Embora esteja 100% recuperado, ele não poderá participar da estreia do Timão no Brasileirão, contra o Botafogo, no Nilton Santos, domingo (10), às 16h.

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Isso porque o camisa 23 terá que cumprir suspensão automática, já que foi expulso na última rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado, contra o Juventude. O caso será julgado no STJD na próxima semana, e o defensor também pode perder o duelo contra o Avaí, pela segunda rodada do torneio nacional, pois levou vermelho direto.

Já o zagueiro e o recém-contratado centroavante se lesionaram na véspera da partida contra o Always Ready, pela Libertadores. Ambos não foram relacionados por Vítor Pereira, e não viajaram com a delegação para a Bolívia.

Enquanto Júnior Moraes lidava com dores na região lombar, Raul Gustavo sentiu um desconforto no músculo posterior da coxa direita. Havia a expectativa para o defensor começar a partida como titular diante dos bolivianos. Assim como Fagner, ambos haviam iniciado a transição física na quinta-feira (7).

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Quem segue sob os cuidados do departamento médico do clube do Parque São Jorge são os meias Luan e Ruan Oliveira. Enquanto o primeiro lida com um desconforto no quadril, o segundo vem de uma revisão cirúrgica do joelho esquerdo. Ambos iniciaram nesta sexta-feira o trabalho de transição com os preparadores físicos da comissão de VP.

Na manhã de sábado (9), o elenco se reapresenta novamente no CT Joaquim Grava para realizar o último treino preparatório para a partida contra o Glorioso. No final da tarde, a delegação corintiana viaja para o Rio de Janeiro, onde irá ficar concentrada em um hotel.