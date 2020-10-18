Fagner pode se isolar no top-20 de jogadores que mais atuaram pelo Corinthians

O duelo de hoje entre Corinthians e Flamengo vai ficar para sempre na memória do lateral-direito Fagner. Provável titular de Vagner Mancini, o camisa 23 poderá entrar no top-20 de jogadores que mais vestiram a camisa do Alvinegro, caso entre em campo no duelo às 16h, na Neo Química Arena, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 368 jogos pelo clube, Fagner pode passar o ex-volante Tião, que defendeu o Timão nas décadas de 60 e 70 e que está empatado com o lateral com 367 partidas. O camisa 23 foi formado nas categorias de base do Corinthians em 2006 e, após poucas partidas, se transferiu para o futebol europeu, atuando pelo PSV da Holanda. Ainda passou pelo Vasco antes de voltar ao Alvinegro em 2014.
Com grandes atuações, Fagner passou a ser um dos líderes do elenco corintiano e já conquistou dois campeonatos brasileiros (2015 e 2017) e três campeonatos paulistas (2017, 2018 e 2019), tendo marcado nove gols pelo clube até aqui.
O único jogador do atual elenco que está na lista dos vinte atletas que mais jogaram no clube é o goleiro Cássio, na nona posição, com 484 jogos. O líder da lista é o ex-lateral Wladimir, com 806 partidas.
Veja o top-20 de atletas com mais partidas pelo Corinthians