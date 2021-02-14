Fagner leva o terceiro amarelo e desfalca o Corinthians em clássico

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Neste domingo, além da derrota por 2 a 1 para o Flamengo, no Maracanã, o Corinthians lamentará a perda de um importante jogador para a próxima partida pelo Brasileirão-2020. Trata-se de Fagner, que levou o terceiro amarelo e não enfrenta o Santos, nesta quarta-feira, em jogo atrasado da competição.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

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O lateral-direito, peça importantíssima do time de Vagner Mancini, foi advertido por reclamação, ainda no primeiro tempo. Como já estava pendurado com dois amarelos, está fora do clássico pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Ele foi o único dos três titulares que levaram cartão para suspensão. Cantillo e Cássio, que também estava pendurados, passaram ilesos. Gabriel Pereira e Luan, que entraram durante a partida e poderiam levar o terceiro, não foram advertidos e seguem à disposição para enfrentarem o Peixe, nesta quarta.Em contrapartida, a lista de pendurados aumentou, já que os amarelos que Fábio Santos e Ramiro levaram fazem deles integrantes do grupo de jogadores com dois cartões. Algo que pode ser decisivo na reta final do Brasileirão, restando três jogos para o término da participação corintiana.

A lista atual é formada pelos seguintes atletas: Fábio Santos, Ramiro, Gabriel Pereira, Everaldo, Cantillo, Luan, Camacho, Walter e Cássio. Caso um desses leve o terceiro amarelo contra o Santos, ficará fora diante do Vasco.