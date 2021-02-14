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futebol

Fagner leva o terceiro amarelo e desfalca o Corinthians em clássico

Lateral-direito era um dos pendurados do Timão no duelo com o Flamengo, neste domingo, e acabou advertido por reclamação, ainda na primeira etapa. Está fora diante do Santos...
LanceNet

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Publicado em 

14 fev 2021 às 18:34

Publicado em 14 de Fevereiro de 2021 às 18:34

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Neste domingo, além da derrota por 2 a 1 para o Flamengo, no Maracanã, o Corinthians lamentará a perda de um importante jogador para a próxima partida pelo Brasileirão-2020. Trata-se de Fagner, que levou o terceiro amarelo e não enfrenta o Santos, nesta quarta-feira, em jogo atrasado da competição.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui
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O lateral-direito, peça importantíssima do time de Vagner Mancini, foi advertido por reclamação, ainda no primeiro tempo. Como já estava pendurado com dois amarelos, está fora do clássico pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Ele foi o único dos três titulares que levaram cartão para suspensão. Cantillo e Cássio, que também estava pendurados, passaram ilesos. Gabriel Pereira e Luan, que entraram durante a partida e poderiam levar o terceiro, não foram advertidos e seguem à disposição para enfrentarem o Peixe, nesta quarta.Em contrapartida, a lista de pendurados aumentou, já que os amarelos que Fábio Santos e Ramiro levaram fazem deles integrantes do grupo de jogadores com dois cartões. Algo que pode ser decisivo na reta final do Brasileirão, restando três jogos para o término da participação corintiana.
A lista atual é formada pelos seguintes atletas: Fábio Santos, Ramiro, Gabriel Pereira, Everaldo, Cantillo, Luan, Camacho, Walter e Cássio. Caso um desses leve o terceiro amarelo contra o Santos, ficará fora diante do Vasco.
Para enfrentar o Peixe, Vagner Mancini vai contar com os retornos de Gabriel e Mateus Vital, que cumpriram suspensão contra o Flamengo, além de Cazares e Jemerson, que deve estar à disposição após se recuperarem de lesão.

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