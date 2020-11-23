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Fagner exalta postura do Corinthians em atuação heroica: 'Um dos nossos grandes jogos neste ano'

Lateral teve uma grande apresentação neste domingo, na Neo Química Arena e enaltece o que o time fez em campo para segurar o empate com o Grêmio mesmo com dois a menos...
LanceNet

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Publicado em 

22 nov 2020 às 23:13

Publicado em 22 de Novembro de 2020 às 23:13

Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
O Corinthians entrou em campo para buscar uma vitória contra o Grêmio, neste domingo, na Neo Química Arena, pela 22ª rodada do Brasileirão-2020, mas o empate em 0 a 0, com dois jogadores a menos, acabou sendo tratado e comemorado como um triunfo diante da atuação heroica do time, que se superou para conquistar o ponto dentro de casa e evitar uma derrota.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui
Um dos personagens do duelo foi Fagner, que teve grande apresentação tanto defensiva quanto ofensiva, criando chances para os companheiros e tendo a melhor oportunidade da partida, em finalização defendida milagrosamente por Vanderlei. Apesar das expulsões de Marllon e Otero, e da arbitragem confusa, o lateral enalteceu a postura do time para segurar o resultado nessa situação.
- Acho que o principal é que a gente está tentando de todas as formas fazer com que a equipe vença, a gente sabe que é um campeonato complicado, a gente sabe tudo o que aconteceu no mundo na pandemia, está tudo muito igual, coisinhas, detalhes que acabam resolvendo um jogo. Tem que ressaltar o que a equipe fez hoje com dois jogadores a menos, com uma equipe de muita qualidade como a do Grêmio, a gente conseguiu o empate ainda tendo a chance do jogo. Então a gente sai satisfeito pelo ponto, mas a gente fica chateado pelo que aconteceu no decorrer do jogo - analisou.Fagner, inclusive, classificou a atuação deste domingo, como uma das duas melhores da equipe no ano, ao lado da vitória sobre o Internacional, por 1 a 0, também na Neo Química Arena. Para o lateral, foi uma partida com a "cara do Corinthians. Agora, com a entrega e a dedicação de todos em campo, a hora é de descansar para enfrentar o Coritiba, na próxima quarta,
- Sem dúvidas (Jogo com cara de Corinthians), não só esse como contra o Inter, acho que são os nossos dois grandes jogos no ano, que a gente conseguiu bater de frente com duas equipes que estão vivendo um bom momento, o Inter vivia um bom momento naquela situação, era o líder, a gente conseguiu uma vitória muito boa. Acho que hoje, da maneira que foi, a gente conseguiu jogar com dois a menos, então a gente sabe o quanto é difícil jogar com um, como dois ainda é muito mais difícil, tem que ressaltar a entrega de todo mundo, tanto quem estava dentro de campo, quanto quem estava fora, agora é descansar bem, porque quarta-feira a gente tem um jogo difícil fora de casa.
O Timão volta a campo na próxima quarta-feira, às 21h30, para enfrentar o Coritiba, no Couto Pereira, pela 23ª rodada do Brasileirão-2020. O Alvinegro é o 13º na tabela com 26 pontos, dois a mais do que o primeiro clube no Z4.

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