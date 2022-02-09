Fagner elogia interino do Corinthians e diz que jogadores 'fizeram tudo o que podiam' por Sylvinho

Essa quarta-feira (9) marca uma semana da demissão do técnico Sylvinho no Corinthians, após uma derrota de virada por 2 a 1 para o Santos, pela terceira rodada do Paulistão, na Neo Química Arena. O clima do ex-treinador com o grupo de atletas era bom, mas o que não sustentou a permanência do profissional foi a pressão da torcida. Um dos grandes líderes do atual elenco corintiano, o lateral-direito Fagner disse que os jogadores foram até onde podiam por Sylvinho, mas o momento da demissão aconteceu até mesmo preservá-lo.

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- O futebol é muito dinâmico. Não tem como você falar que a gente deixou de fazer alguma coisa, ou até aonde poderíamos ter feito. Fizemos tudo aquilo que poderia ser feito dentro de campo. Para preservar o Sylvinho e tudo que vinha acontecendo de pressão externa. A decisão foi tomada e agora temos que seguir. Agradecer a ele por tudo que ele fez, conseguiu agregar e ajudar muitos atletas. Agora é olhar para frente, buscar vencer os próximos jogos, porque o futebol é assim e temos que pensar lá na frente - destacou o camisa 23, que concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira (9), véspera do duelo contra o Mirassol, nesta quinta-feira (10), pela quinta rodada do Paulistão, na Neo Química Arena.

O Timão está em busca de um novo treinador, mas tem encontrado empecilhos na caçada por um nome estrangeiro. Com a negativa de Jorge Jesus antes mesmo da abertura de negociações e sem ver disposição por parte de Vitor Pereira, o Corinthians segue sendo comandado pelo interino Fernando Lázaro, que liderou a equipe na vitória de virada para o Ituano, no último domingo (6), em Itu, por 3 a 2.

Contra o Mirassol, será a quarta vez que o clube alvinegro será comandado por Lázaro, que no currículo tem 100% de aproveitamento até aqui - no ano passado ele dirigiu o Corinthians contra Sport Huancayo, do Peru, e River Plate, do Paraguai, pela Sul-Americana, entre a demissão de Vagner Mancini e contratação de Sylvinho.