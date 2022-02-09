Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Fagner elogia interino do Corinthians e diz que jogadores 'fizeram tudo o que podiam' por Sylvinho
futebol

Fagner elogia interino do Corinthians e diz que jogadores 'fizeram tudo o que podiam' por Sylvinho

Para o lateral, demissão do ex-treinador ocorreu para preservar o profissional...

Publicado em 09 de Fevereiro de 2022 às 16:17

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 fev 2022 às 16:17
Essa quarta-feira (9) marca uma semana da demissão do técnico Sylvinho no Corinthians, após uma derrota de virada por 2 a 1 para o Santos, pela terceira rodada do Paulistão, na Neo Química Arena. O clima do ex-treinador com o grupo de atletas era bom, mas o que não sustentou a permanência do profissional foi a pressão da torcida. Um dos grandes líderes do atual elenco corintiano, o lateral-direito Fagner disse que os jogadores foram até onde podiam por Sylvinho, mas o momento da demissão aconteceu até mesmo preservá-lo.
> GALERIA - Veja todos os técnicos estrangeiros na história do Corinthians- TABELA - Confira e simule os jogos do Timão no Paulista
- O futebol é muito dinâmico. Não tem como você falar que a gente deixou de fazer alguma coisa, ou até aonde poderíamos ter feito. Fizemos tudo aquilo que poderia ser feito dentro de campo. Para preservar o Sylvinho e tudo que vinha acontecendo de pressão externa. A decisão foi tomada e agora temos que seguir. Agradecer a ele por tudo que ele fez, conseguiu agregar e ajudar muitos atletas. Agora é olhar para frente, buscar vencer os próximos jogos, porque o futebol é assim e temos que pensar lá na frente - destacou o camisa 23, que concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira (9), véspera do duelo contra o Mirassol, nesta quinta-feira (10), pela quinta rodada do Paulistão, na Neo Química Arena.
O Timão está em busca de um novo treinador, mas tem encontrado empecilhos na caçada por um nome estrangeiro. Com a negativa de Jorge Jesus antes mesmo da abertura de negociações e sem ver disposição por parte de Vitor Pereira, o Corinthians segue sendo comandado pelo interino Fernando Lázaro, que liderou a equipe na vitória de virada para o Ituano, no último domingo (6), em Itu, por 3 a 2.
Contra o Mirassol, será a quarta vez que o clube alvinegro será comandado por Lázaro, que no currículo tem 100% de aproveitamento até aqui - no ano passado ele dirigiu o Corinthians contra Sport Huancayo, do Peru, e River Plate, do Paraguai, pela Sul-Americana, entre a demissão de Vagner Mancini e contratação de Sylvinho.
- No futebol, pode acontecer de tudo. Estamos pensando no próximo jogo, se Deus quiser vamos conseguir um bom resultado. Isso dá mais tranquilidade para a diretoria trabalhar, pro Fernando prosseguir. A gente não sabe o quanto tempo vamos ter. Esperamos ajudar ele da melhor forma. Um cara que sempre procurou ajudar todo mundo, se dá bem com todo mundo. Não sei se agora é o principal objetivo dele, virar treinador. Esperamos que ele tenha bons resultados, para que futuramente, se ele decidir ser treinador, tenha tido um bom início - destacou Fagner.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026
Cartórios - 23/04/2026
Editais e Avisos - 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados