Fagner celebra começo de ano com vitória e coloca Corinthians na briga por Libertadores: 'Principal objetivo'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Nesta quarta-feira, o Corinthians teve sua melhor atuação na temporada 2020/21 ao golear o Fluminense por 5 a 0, na Neo Química Arena, pela 29ª rodada do Brasileirão-2020. Um dos personagens principais da partida e dessa fase de ascensão com Vagner Mancini, Fagner deixou o dele e ainda saiu de campo garantindo a equipe na briga por uma vaga na Copa Libertadores.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

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Eleito melhor em campo pela transmissão da TV Globo, o lateral-direito celebrou o fato de o Timão ter retomado a temporada com uma excelente vitória diante de um rival direto na briga pelo G6 da competição. Para ele, essa vaga no torneio continental é a principal meta alvinegra nesta reta final.

- Motivo de felicidade começar o ano com vitória, a gente vinha numa sequência boa, a gente poder retomar depois de mais de 15 dias de preparação, começar o ano bem, com vitória, e isso nos coloca no caminho de vez na briga pela Libertadores, que é o nosso principal objetivo agora.

Fagner marcou o terceiro gol do Corinthians diante do Fluminense, ao receber lançamento de Cantillo, como nos velhos tempos, e acertando um lindo chute, sem chance para o goleiro Marcos Felipe. Foi o prêmio para uma ótima atuação, tanto defensiva quanto ofensiva, que foi essencial para a vitória.