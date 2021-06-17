Fagner atinge marca importante de jogos pelo Corinthians

O lateral-direito Fagner segue registrando números importantes pelo Corinthians. Na última quinta-feira (16), na derrota por 2 a 1 para o Red Bull Bragantino, na Neo Química Arena, pela quarta rodada do Brasileirão, o jogador ultrapassou o centroavante Baltazar, que atuou pelo Timão entre as décadas de 40 e 50, e se tornou o 18º atleta com mais partidas pelo Alvinegro, com 405 jogos.
Há pouco mais de um mês, no dia 11 de maio, Fagner recebeu diversas homenagens, por ter atingido a marca de 400 jogos com a camisa corintiana. Inclusive, na partida em que chegou ao feito, o lateral abriu o placar na goleada do Corinthians por 4 a 1 sobre a Inter de Limeira, pela quarta de final do Paulistão.
O próximo que será superado pelo camisa 23 será Wilson Mano, volante com passagem vitoriosa pelo Timão, entre o fim da década de 80 e início dos anos 90. O ex-jogador atuou pelo Alvinegro Paulista as mesmas 405 vezes que Fagner e será ultrapassado na próxima vez que o lateral entrar em campo, muito provavelmente já no próximo domingo (20), às 16h, contra o Bahia, em Salvador, na quinta rodada do Campeonato Brasileiro.
Cria da base corintiana, em 2006, foi em 2014, no seu retorno ao Parque São Jorge, que ele se tornou um dos grandes nomes da história do clube na ala direita. Antes, o jogador defendeu o Vitória (por empréstimo, quando ainda pertencia ao Corinthians), PSV Eindhoven (HOL), Vasco (em duas passagens) e Wolfsburg (ALE).
Além dos 405 jogos, Fagner tem 12 gols marcados pelo Timão.