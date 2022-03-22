Fabrício Daniel, do Mirassol, estaria em negociação avançada com o Coritiba

O setor ofensivo do Coritiba pode ganhar um reforço nos próximos dias segundo informação publicada pelo jornalista Venê Casagrande em sua rede social. Isso porque o Verdão estaria negociando com o avante Fabricio Daniel, do Mirassol.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSAutor de seis gols em 14 partidas feitas pelo clube paulista na temporada, o jogador de 24 anos é uma das figuras destacadas no passado recente de crescimento da equipe. Além das estatísticas nesse ano, ele anotou 11 tentos em 21 jogos na temporada 2020 além de outros quatro gols e uma assistência durante os 17 compromissos feitos em 2021 na equipe do interior do estado de São Paulo.