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futebol

Fabrício Daniel, do Mirassol, estaria em negociação avançada com o Coritiba

Atacante marcou seis gols em 14 partidas feitas pelo clube paulista na temporada...
LanceNet

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Publicado em 

22 mar 2022 às 10:18

Publicado em 22 de Março de 2022 às 10:18

O setor ofensivo do Coritiba pode ganhar um reforço nos próximos dias segundo informação publicada pelo jornalista Venê Casagrande em sua rede social. Isso porque o Verdão estaria negociando com o avante Fabricio Daniel, do Mirassol.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSAutor de seis gols em 14 partidas feitas pelo clube paulista na temporada, o jogador de 24 anos é uma das figuras destacadas no passado recente de crescimento da equipe. Além das estatísticas nesse ano, ele anotou 11 tentos em 21 jogos na temporada 2020 além de outros quatro gols e uma assistência durante os 17 compromissos feitos em 2021 na equipe do interior do estado de São Paulo.
Entre as atuações pelo Mirassol, Fabricio teve também uma passagem por empréstimo no América-MG onde fez 22 partidas (a maior parte delas vindo do banco de reservas) e teve desempenho mais modesto: três gols e duas assistências.
A possível chegada de Fabricio Daniel traria uma concorrência interessante ao setor onde o técnico Gustavo Morínigo conta com dois nomes que apresentam considerável grau de consolidação desde a temporada passada, casos de Igor Paixão e Léo Gamalho.
Enquanto o primeiro dos citados tem 14 gols e nove assistências em 61 partidas nos últimos dois anos, Gamalho acumula 30 tentos e quatro assistências durante 59 partidas vestindo a camisa do Coritiba.
Crédito: Divulgação

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