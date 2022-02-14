Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Fabrício Bruno vibra com estreia e vitória pelo Flamengo: 'Sentimento único, muito especial'
Fabrício Bruno vibra com estreia e vitória pelo Flamengo: 'Sentimento único, muito especial'

Zagueiro foi titular e atuou durante os 90 minutos na goleada sobre o Nova Iguaçu...

Publicado em 13 de Fevereiro de 2022 às 22:46

LanceNet

Neste domingo, o Flamengo atropelou o Nova Iguaçu e venceu por 5 a 0, pela 6ª rodada do Campeonato Carioca, no Estádio Raulino de Oliveira e com gols de Gustavo Henrique, Arrascaeta, Gabigol (de pênalti), Pedro e Diego Ribas (assista-os no vídeo abaixo). E o clube ainda contou com a estreia de Fabrício Bruno, segundo reforço para a temporada, que externou o seu sentimento:
- Sentimento único, momento muito especial. Sabia que a Nação empurrando seríamos muito felizes. Então é só agradecer pelo apoio e carinho. E daqui para frente, bora para mais - falou Fabrício Bruno, em entrevista à "FlaTV".
Aos 26 anos, Fabrício Bruno foi contratado pelo Flamengo junto ao Red Bull Bragantino por R$ 15 milhões. Seguro, foi titular e atuou durante os 90 minutos no jogo desta noite.
Agora, o Flamengo terá o Madureira, pela 7ª rodada do Carioca, como próximo compromisso. O jogo será realizado às 15h30 desta quarta-feira, no Estádio Conselheiro Galvão. Já no próximo domingo, o rival será o Atlético-MG, pela Supercopa do Brasil.
Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados