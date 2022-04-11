Fabrício Bruno é dúvida, e Flamengo pode ter quatro zagueiros como baixas contra o Talleres

É possível que o Flamengo tenha uma equipe modificada na defesa nesta terça-feira, dia do confronto diante do Talleres-ARG, no Maracanã, pela segunda rodada do Grupo H da Libertadores, às 21h30. E há a possibilidade de mudança de esquema, tendo em vista que Paulo Sousa pode ter apenas dois zagueiros de ofício à disposição - e quatro baixas no setor. Gustavo Henrique deve ser desfalque, pois está em tratamento de uma recente lesão no quadríceps, enquanto Fabrício Bruno ainda sente um certo desconforto no pé e pode seguir como baixa. Nesta manhã, Fabrício treinou uma parte das atividades com o grupo, no campo, porém segue como dúvida.