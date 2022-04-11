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Fabrício Bruno é dúvida, e Flamengo pode ter quatro zagueiros como baixas contra o Talleres

Rubro-Negro recebe o clube argentino nesta terça, pela segunda rodada da Libertadores...
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Publicado em 

11 abr 2022 às 12:08

Publicado em 11 de Abril de 2022 às 12:08

É possível que o Flamengo tenha uma equipe modificada na defesa nesta terça-feira, dia do confronto diante do Talleres-ARG, no Maracanã, pela segunda rodada do Grupo H da Libertadores, às 21h30. E há a possibilidade de mudança de esquema, tendo em vista que Paulo Sousa pode ter apenas dois zagueiros de ofício à disposição - e quatro baixas no setor. Gustavo Henrique deve ser desfalque, pois está em tratamento de uma recente lesão no quadríceps, enquanto Fabrício Bruno ainda sente um certo desconforto no pé e pode seguir como baixa. Nesta manhã, Fabrício treinou uma parte das atividades com o grupo, no campo, porém segue como dúvida.
Como Pablo e Rodrigo Caio (ambos em transição) ainda não têm condições de jogo, David Luiz e Léo Pereira podem ser os únicos beques disponíveis - dos que estão atuando com frequência.
Já Filipe Luís, por dores musculares, foi poupado do último jogo, pelo Brasileirão, vale ressaltar, e espera-se que o camisa 16 se recupere a tempo para entrar em campo amanhã e integre a linha defensiva.
> Veja a tabela da Libertadores
Cleiton, do sub-20, surge como outra opção, caso Paulo Sousa opte pela manutenção do esquema com três zagueiros e tenha opção no banco por resguardo. A lista de relacionados só será divulgada nesta terça, pela manhã.
Crédito: FabrícioBrunoédúvidaparaestaterça;DavidLuizéumadaspoucasopçõesparaosetor(Foto:Divulgação/CRF

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