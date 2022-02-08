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Fabrício Bruno desembarca no Rio para ser oficializado pelo Flamengo

Aos 25 anos, zagueiro estava no Red Bull Bragantino desde a temporada 2020...

Publicado em 08 de Fevereiro de 2022 às 14:18

LanceNet

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Publicado em 

08 fev 2022 às 14:18
Segundo reforço do Flamengo para 2022, Fabrício Bruno desembarcou no Rio de Janeiro na tarde desta terça-feira. O zagueiro de 25 anos deixa o Red Bull Bragantino para assinar pelo Rubro-Negro, que pagará cerca de R$ 15 milhões - a sua multa rescisória - para sacramentar o negócio.
Assim como ocorreu com Marinho, Fabrício Bruno saiu por uma saída alternativo do aeroporto carioca, por conta de uma logística adotada pelo Fla, e não falou com torcedores ou veículos de imprensa presentes no local.
Fabrício Bruno está no Bragantino desde 2020 e é um dos nomes mais consolidados na forma de jogo proposta desde que Mauricio Barbieri chegou ao time paulista. Já utilizou a braçadeira de capitão em algumas oportunidadese integrou a seleção da Copa Sul-Americana do ano passado, quando o Massa Bruta ficou com o vice-campeonato.
Ao todo, Fabrício soma 82 partidas e três gols pelo Braga, entre participações, além da Sul-Americana, no Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Brasileiro.
Natural de Ibirité (MG), Fabrício Bruno fez sua estreia como profissional em 10 de abril de 2016, diante do Boa Esporte, quando ainda estava no Cruzeiro, clube que o revelou e o recrutou junto ao Desportivo Minas.
> Veja a tabela do Cariocão
Fabrício Bruno ainda passou pela Chapecoense por empréstimo, mais precisamente entre 2017 e 2018, com um certo destaque, antes de retornar ao Cruzeiro em 2019. Deixou o clube mineiro rumo ao Bragantino após rescindir o seu vínculo e se comprometer a retirar a ação na Justiça contra a Raposa por conta de dívidas trabalhistas, que giravam em torno de R$ 3,5 milhões.
Atualmente, o Flamengo conta com David Luiz, Rodrigo Caio (em recuperação), Gustavo Henrique e Léo Pereira para a zaga, além dos jovens da base, sendo Noga e Cleiton os mais utilizados ultimamente.
Crédito: FabrícioBruno chegouaoRedBullBragantinoem2020(Foto:LiamaraPolli

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