Fábio volta a ser titular do Fluminense no Carioca em terceira final contra o Flamengo na carreira

O Fluminense vive uma fase de críticas e instabilidade, mas terá uma mudança no time para o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, nesta quarta-feira, contra o Flamengo. O goleiro Fábio foi o escolhido e será o titular na vaga de Marcos Felipe na partida no Maracanã, às 21h40, com transmissão em tempo real do LANCE!. Depois de conquistar a vaga na Libertadores, o veterano de 41 anos terá a missão de jogar a primeira decisão com a camisa do Flu com um adversário que já conhece bem.A decisão sobre quem iniciaria a final foi tomada pelo preparador de goleiros, André Carvalho, como Abel Braga já havia dito diversas vezes que seria. Esse debate sobre quem joga não tem passado diretamente pelo treinador. Titular em todos os clássicos da temporada, Marcos Felipe ficou fora de apenas três das 12 partidas feitas pelo Tricolor no Campeonato Carioca e sofreu quatro gols em nove jogos. Fábio vinha sendo o escolhido na Libertadores.

Mas Fábio já tem extensa experiência em finais, inclusive contra o adversário desta noite. São 38 encontros com o Flamengo na história, sendo 15 vitórias, seis empates e 17 derrotas somando as passagens por Vasco e Cruzeiro. Ele sofreu 40 gols e nas três partidas que fez contra o rival pelo Carioca, perdeu todas. Ainda pelo Cruz-Maltino, levou a pior na decisão de 2004, quando o Fla era, inclusive, treinado por Abel Braga. Ele foi titular nas derrotas por 2 a 1 na ida e 3 a 1 na volta.

A lembrança mais recente - e feliz - foi em 2017, na decisão da Copa do Brasil pelo Cruzeiro. Fábio foi essencial para o título nos pênaltis. No tempo normal, ele fez uma grande defesa em chute de Guerrero e na disputa de penalidades salvou a cobrança de Diego para dar a taça à Raposa. O último encontro com o Fla foi em setembro de 2019, na 20ª rodada do Brasileirão, quando o time mineiro, em crise, perdeu por 2 a 1.

Visto como um dos grandes reforços para a temporada, o goleiro vem bem até o momento, falhando apenas no jogo de ida com o Olimpia (PAR), quando teve uma saída de bola errada. O Fluminense tenta encerrar o jejum de títulos que vem desde 2012 depois de perder as duas últimas finais para o Flamengo no Estadual. O jogo de volta será no sábado, às 18h.