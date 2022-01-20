Fábio Eiras, preparador físico do Vasco, destaca trabalho com o elenco na pré-temporada: 'Grupo motivado'

O Vasco estreia no Campeonato Carioca 2022 na próxima quarta-feira, às 19h, diante do Volta Redonda, no Raulino de Oliveira. Para isso, a equipe comandada pelo técnico Zé Ricardo tem treinado diariamente desde a reapresentação no último dia 3. O preparador físico Fábio Eiras analisou como o trabalho tem sido implementado ao longo das semanas. – Pra quem não conhece, o Vasco hoje tem o DESP. É um Departamento já bem estruturado, onde as avaliações são bem determinadas, os processos são bem determinados, então mediante a isso, a gente executou esses processos, identificou os déficits e atacou individualmente e em forma de grupo. Na verdade, a gente tem aquela ideia que a pré-temporada vai ser algo de sobrecarga exagerada, e não - disse, e emendou:

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- A gente acredita que pelo tempo que eles ficam parados, principalmente a primeira e a segunda semana são semanas de adaptação, de carga progressiva, para que a gente chegue bem no campeonato, e não cansado – destacou Fábio, em entrevista à VascoTV.

Além disso, Fábio Eiras também ressaltou que o grupo está motivado neste início temporada. Ele revelou a felicidade de trabalhar em um clube como o Vasco e enalteceu a estrutura do CT Moacyr Barbosa.

– A gente encontra um grupo motivado, um grupo querendo trabalhar, se empenhando, às vezes querendo até um pouco mais. A gente encontrou tudo o que precisava para desenvolver um trabalho nessas duas primeiras semanas - afirmou, e acrescentou:

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– Se eu pudesse resumir a minha felicidade, eu acho que a palavra seria “família”. A gente encontra uma estrutura em desenvolvimento, uma estrutura ótima para se trabalhar, pessoas competentes. Isso torna mais prazeroso o dia a dia e o desafio que a gente tem pela frente - finalizou.