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Fábio Carille testa positivo para Covid e está fora da estreia do Santos no Paulistão

Técnico está assintomático e em isolamento. Peixe deve ser comandado por Leandro Silva...
LanceNet

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Publicado em 

23 jan 2022 às 17:14

Publicado em 23 de Janeiro de 2022 às 17:14

O Santos vai ter um desfalque importante no banco de reservas para a estreia no Paulistão diante da Internacional de Limeira na quarta-feira, às 19 horas, em Limeira. O técnico Fábio Carille testou positivo para Covid-19 neste domingo, foi afastado das atividades e permanecerá em isolamento, seguindo os protocolos estabelecidos. O treinador está assintomático.Com o período mínimo de afastamento é de cinco dias, o treinador ainda tem a chance de comandar a equipe na partida de sábado, contra o Botafogo-SP, na Vila Belmiro. Ele deve fazer novo teste na próxima sexta. Contra a Inter, o Santos deve ser comandado pelo auxiliar técnico Leandro Silva, o Cuquinha.
O Peixe ainda tem dois jogadores importantes do elenco afastados por Covid, o zagueiro Kaiky e o lateral-esquerdo Felipe Jonatan. Eles também estão fora da estreia diante da Internacional porque a comissão técnica tem adotado um protocolo cauteloso para a volta dos atletas que testaram positivo para Covid.Desde o início da pré-temporada, dia 9, o Santos tem feito testes diários no elenco. Além de Carille, Kaiky e Felipe Jonatan, Bruno Marques, Vinícius Balieiro, Vinícius Zanocelo, Robson Reis, Cleber Reis e Kevin Malthus, Carlos Sánchez, Marinho, Léo Baptistão, Ângelo, Luiz Felipe e Sandry já testaram positivo e foram afastados de algumas atividades, mas já voltaram aos treinos.
Crédito: TécnicoFábioCarilleestáforadaestreiadoSantosnoPaulistão(Foto:IvanStorti/SantosFC

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