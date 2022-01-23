Fábio Carille testa positivo para Covid e está fora da estreia do Santos no Paulistão

O Santos vai ter um desfalque importante no banco de reservas para a estreia no Paulistão diante da Internacional de Limeira na quarta-feira, às 19 horas, em Limeira. O técnico Fábio Carille testou positivo para Covid-19 neste domingo, foi afastado das atividades e permanecerá em isolamento, seguindo os protocolos estabelecidos. O treinador está assintomático.Com o período mínimo de afastamento é de cinco dias, o treinador ainda tem a chance de comandar a equipe na partida de sábado, contra o Botafogo-SP, na Vila Belmiro. Ele deve fazer novo teste na próxima sexta. Contra a Inter, o Santos deve ser comandado pelo auxiliar técnico Leandro Silva, o Cuquinha.