Fabián Bustos visita a Vila Belmiro e encontra presidente do Santos

O técnico Fabián Bustos conheceu a Vila Belmiro na manhã desta segunda-feira (28). Ele foi recebido pelo presidente do Clube, Andres Rueda, pelo vice presidente José Carlos de Oliveira e pelo executivo de futebol Edu Dracena.Em longa conversa com Bustos, o presidente Andres Rueda falou sobre o DNA santista e da tradição de revelar grandes jogadores para o mundo.
- A gente faz questão sempre de receber o técnico e situar bem sobre a grandeza do Santos. O quanto a gente confia no trabalho dele. Não foi uma contratação feita ao acaso. Ele foi muito bem avaliado pela nosso Departamento de Futebol. Tenho certeza que o Fabián Bustos fará um grande trabalho com a nossa equipe - afirmou.
Fabián Bustos e sua equipe também conheceram o Memorial das Conquistas, o vestiário e o campo.- Conheço muito história do Santos. Para mim é uma honra, um orgulho estar pisando neste campo, estar neste lugar com tanta história. É o brasileiro mais famoso mundialmente, o maior. É uma sensação única, muito bonita, porque nunca pensamos em chegar a lugares tão importantes. Estou muito agradecido, mas sei da pressão e do jogo que a torcida gosta, com uma equipe agressiva, intensa, ofensiva. Vamos precisar de todo o apoio dos torcedores. Precisamos que voltem a confiar nos jogadores - disse o técnico.
O treinador do Santos é natural de Córdoba, na Argentina, tem 52 anos e foi meio-campista. Após encerrar a carreira como jogador, iniciou a trajetória como técnico em 2009, no Manta FC. Apesar de argentino, só comandou equipes no Equador. Também passou por Deportivo Quito, Imbabura FC, Macará e Delfín até chegar ao Barcelona de Guayaquil, onde estava desde 2020.
Começou a ganhar destaque nacional em 2016, quando assumiu o Delfín e levou a equipe ao inédito título do Campeonato Equatoriano na temporada de 2018/2019. Após a campanha vitoriosa, Bustos foi contratado pelo Barcelona no ano seguinte e também conquistou o principal título do país. Ele foi eleito melhor técnico do Equador.