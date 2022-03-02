Fabián Bustos quer recuperar Pirani e elogia o futebol do jovem jogador

Fabián Bustos elogiou o meia Gabriel Pirani em entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira. O treinador afirmou que pretende ajudar o jogador a se recuperar no Peixe.Em 2022, Pirani atuou em apenas quatro jogos pelo Santos. O novo técnico alvinegro conheceu o jogador na Libertadores do ano passado, quando o Peixe duelou com o Barcelona de Guayaquil-EQU, equipe que era então comandada por Bustos."Enfrentamos o Santos no ano passado. Gabriel Pirani foi muito bem contra a gente e San Lorenzo, mas teve pouca continuidade. Temos que levantá-lo. A diretoria pensará nos reforços para sermos mais competitivos", ressaltou o treinador.Promovido ao elenco principal no ano passado, Gabriel Pirani tem ao todo 36 jogos pelo Peixe, somando 3 gols e 4 assistência. Ele tem contrato com o clube até o fim de 2025.