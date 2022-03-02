Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Fabián Bustos quer recuperar Pirani e elogia o futebol do jovem jogador

Treinador também espera por reforços para que elenco alvinegro seja qualificado...

Publicado em 02 de Março de 2022 às 20:00

Fabián Bustos elogiou o meia Gabriel Pirani em entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira. O treinador afirmou que pretende ajudar o jogador a se recuperar no Peixe.Em 2022, Pirani atuou em apenas quatro jogos pelo Santos. O novo técnico alvinegro conheceu o jogador na Libertadores do ano passado, quando o Peixe duelou com o Barcelona de Guayaquil-EQU, equipe que era então comandada por Bustos."Enfrentamos o Santos no ano passado. Gabriel Pirani foi muito bem contra a gente e San Lorenzo, mas teve pouca continuidade. Temos que levantá-lo. A diretoria pensará nos reforços para sermos mais competitivos", ressaltou o treinador.Promovido ao elenco principal no ano passado, Gabriel Pirani tem ao todo 36 jogos pelo Peixe, somando 3 gols e 4 assistência. Ele tem contrato com o clube até o fim de 2025.
Crédito: Gabriel Pirani vive altos e baixos no Peixe desde que foi promovido ao profissional (Foto: Ivan Storti/Santos FC

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados