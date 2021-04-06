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'Extraordinária': impresa espanhola repercute atuação de Vini Jr na vitória do Real Madrid sobre o Liverpool

Veículos de imprensa da Espanha elogiaram a atuação do jovem atacante brasileiro do Real Madrid na vitória por 3 a 1...

Publicado em 06 de Abril de 2021 às 18:37

LanceNet

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Publicado em 

06 abr 2021 às 18:37
Crédito: GABRIEL BOUYS / AFP
Nesta terça-feira, o Real Madrid venceu o Liverpool por 3 a 1 na partida de ida das quartas de final da Champions League, e contou com uma ótima atuação de Vini Jr para conseguir tal resultado. Após a partida, a imprensa espanhola elogiou o desempenho do brasileiro no confronto.
Veja o mata-mata da Champions LeagueApós marcar dois gols na partida desta terça-feira contra o Liverpool, Vini Jr recebeu muitos elogios da imprensa esportiva espanhola, sendo de jornais de Madrid e de Barcelona.
O 'Diario As', de Madrid, falou de uma 'atuação extraordinária' do brasileiro, ressaltando a imprevisibilidade que a qualidade do jogador levou ao jogo, antes preso na precaução das duas equipes. Foi Vini Jr que colocou o Real Madrid em campo para vencer o confronto.
Em Madrid, mais elogios ao brasileiro foram vistos. O 'Marca' falou sobre 'a noite escolhida por Vinícius para mostrar quem ele é e, principalmente, quem pode se tornar', mostrando como o jovem jogador soube aproveitar uma noite decisiva de Champions para ser crucial em sua equipe.
Fora da capital espanhola, em Barcelona, o 'Mundo Deportivo' também elogiou a atuação de Vini Jr, autor de dois gols na partida. O jornal falou que 'quem levará as capas será Vinicius', e deu ênfase ao seu papel importante na vitória por 3 a 1.
O Real Madrid entra em campo neste sábado, às 16h (de Brasília), em clássico contra o Barcelona.

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