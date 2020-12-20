Expulso por xingamento ao árbitro, Gabigol, do Flamengo, pode pegar até seis jogos de gancho

Crédito: Nayra Halm/Fotoarena/Lancepress!

Uma expulsão precoce causou polêmica logo no início do jogo entre Flamengo e Bahia, neste domingo, no Maracanã. Após reclamar de falta não marcada, aos nove minutos, Gabigol foi expulso pelo árbitro Flávio Rodrigues de Souza de forma direta por ter supostamente proferido um xingamento.

+ Confira a tabela do Campeonato BrasileiroSegundo o juiz, o atacante rubro-negro o mandou "tomar no c...". Inconformado com a decisão, o camisa 9 levou quase cinco minutos para deixar o campo e, na saída, se irritou com o delegado do jogo e o xingou:

- Agora eu mando mesmo. Vai tomar no "c...". Como eu vou jogar futebol assim?