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Expulso por xingamento ao árbitro, Gabigol, do Flamengo, pode pegar até seis jogos de gancho

Atacante foi expulso aos 9 minutos do primeiro tempo do jogo contra o Bahia, no Maracanã...
LanceNet

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Publicado em 

20 dez 2020 às 19:26

Publicado em 20 de Dezembro de 2020 às 19:26

Crédito: Nayra Halm/Fotoarena/Lancepress!
Uma expulsão precoce causou polêmica logo no início do jogo entre Flamengo e Bahia, neste domingo, no Maracanã. Após reclamar de falta não marcada, aos nove minutos, Gabigol foi expulso pelo árbitro Flávio Rodrigues de Souza de forma direta por ter supostamente proferido um xingamento.
+ Confira a tabela do Campeonato BrasileiroSegundo o juiz, o atacante rubro-negro o mandou "tomar no c...". Inconformado com a decisão, o camisa 9 levou quase cinco minutos para deixar o campo e, na saída, se irritou com o delegado do jogo e o xingou:
- Agora eu mando mesmo. Vai tomar no "c...". Como eu vou jogar futebol assim?
Caso a posição do juiz seja confirmada na súmula, Gabigol pode pegar até seis jogos de suspensão, pois pode ser enquadrado no artigo 243-F do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que diz respeito a "ofender alguém em sua honra". A pena varia de quatro a seis jogos de suspensão e ainda prevê multa de R$ 100 a R$ 100 mil.

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