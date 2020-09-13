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futebol

Expulso em estreia, Danilo Barcelos pede desculpa aos companheiros

Lateral fez falta dura já nos minutos finais da vitória por 2 a 1 contra o Corinthians, neste domingo, no Maracanã...

Publicado em 13 de Setembro de 2020 às 20:04

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 set 2020 às 20:04
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
A estreia de Danilo Barcelos com a camisa do Fluminense vinha bem até os 45 minutos do segundo tempo, quando o lateral fez falta dura em Michel Macedo e recebeu cartão vermelho direto. O Tricolor acabou até sofrendo um gol nos acréscimos, após bobeada de Nino, mas venceu o Corinthians por 2 a 1 no Maracanã, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.
Após a partida, Danilo utilizou as redes sociais para se desculpar pela expulsão. Além disso, aproveitou para comemorar a primeira partida pelo Tricolor. Ele entrou na vaga de Egídio, que foi poupado.
– Boa noite e ST (saudações tricolores). Gostaria de pedir perdão aos meus companheiros pela expulsão no fim! Mas também gostaria de expressar a minha imensa alegria de estrear com essa camisa de história, glórias e conquistas maravilhosas! Sou abençoado por essa oportunidade, sentimento de gratidão. Obrigado, Deus - escreveu.
Danilo Barcelos foi bem na maior parte do jogo, aparecendo bem em um cabeceio no gol de Cássio e em um lance defensivo para impedir o contra-ataque do Corinthians. Ele será desfalque para o jogo com o Sport, no próximo domingo.

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