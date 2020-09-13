Expulso em estreia, Danilo Barcelos pede desculpa aos companheiros

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

A estreia de Danilo Barcelos com a camisa do Fluminense vinha bem até os 45 minutos do segundo tempo, quando o lateral fez falta dura em Michel Macedo e recebeu cartão vermelho direto. O Tricolor acabou até sofrendo um gol nos acréscimos, após bobeada de Nino, mas venceu o Corinthians por 2 a 1 no Maracanã, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.

Após a partida, Danilo utilizou as redes sociais para se desculpar pela expulsão. Além disso, aproveitou para comemorar a primeira partida pelo Tricolor. Ele entrou na vaga de Egídio, que foi poupado.

– Boa noite e ST (saudações tricolores). Gostaria de pedir perdão aos meus companheiros pela expulsão no fim! Mas também gostaria de expressar a minha imensa alegria de estrear com essa camisa de história, glórias e conquistas maravilhosas! Sou abençoado por essa oportunidade, sentimento de gratidão. Obrigado, Deus - escreveu.