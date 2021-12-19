Experiente, forte na defesa e voluntarioso: as características de Edimar, novo reforço do Vasco

Com a saída de Zeca, o Vasco precisava de um toque de experiência na lateral-esquerda, já que tinha apenas o jovem Riquelme no elenco. Diante disso, o clube mapeou o mercado e trouxe o experiente Edimar, que defendeu as cores do RB Bragantino nas últimas três temporadas, sendo titular na final da Copa Sul-Americana diante do Athletico-PR, em Montevidéu, no Uruguai. Com 35 anos, o jogador conhece bem a principal competição do Cruz-Maltino na próxima temporada: a Série B. Ele conquistou o título em 2019 pelo Massa Bruta e chega para ser um contraponto a Riquelme, que é mais ofensivo. O clube sabe que terá adversários de características diferentes e essa mescla é essencial ao elenco diante de uma intensa temporada.

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- Edimar é um lateral experiente, apesar de não ter mais tanta intensidade como tinha na época do Elche-ESP, entrega não falta. Se doa muito, principalmente na parte defensiva, Seu forte. Ajuda muito na defesa, as vezes podendo atuar até como um terceiro zagueiro - disse o setorista Diego Pérez, da Rádio 102 FM, de Bragança Paulista.

Em 2019, Edimar revezou na lateral com Rafael Carioca, que apoiava com mais frequência. Segundo o repórter Vitor Hugo, também da Rádio102 FM, de Bragança Paulista, o experiente jogador é voluntarioso, tem boa marcação e boa leitura tática, mas tem dificuldades ofensivas. No entanto, pode ser um reforço importante por conhecer a Série B e trazer experiência ao grupo.

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- No Bragantino vinha rendendo bem, só não teve uma renovação por conta do projeto. Nessa temporada ele foi o lateral da posição que mais atuou. A torcida do Vasco pode esperar um jogador experiente que pode ajudar muito com sua vontade e entrega ao time - explicou Vitor Hugo, e emendou:Edimar foi titular na final da Sul-Americana (Ari Ferreira/RB Bragantino)- Apesar de ter 35 anos, Edimar pode ser um jogador importante para que o Vasco consiga retornar à elite do futebol nacional - foi campeão em 2019 da Série B com o Bragantino - se tiver uma boa adaptação pode render muito - completou.

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Outro ponto importante destacado pelos dois jornalistas é o extracampo, em que lateral chama a responsabilidade nos maus momentos e costuma orientar os mais jovens. Na atual temporada, ele oscilou bastante, mas não chegou a comprometer. Ele chegou a perder a posição para Luan Cândido, que tem 20 anos, mas foi importante nas vezes em que o jogador se lesionou.

- Apesar de ficar na reserva em alguns momentos, o lateral foi muito importante, pois o titular, Luan Cândido, também apresentou instabilidade, e foi o segundo jogador do clube com mais aparições no DM, assim, Edimar assumia a responsabilidade. A liderança também ajudou muito nas campanhas de Sul-Americana e Brasileiro, pois nos momentos de oscilação da equipe, ele sempre se posicionava - analisou Diego Pérez, e acrescentou explicando o motivo da saída do jogador do Massa Bruta:

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- O fato do clube optar por não renovar com Edimar se dá exclusivamente ao fato de preferir jogadores jovens, com potencial de evolução técnica. Edimar tem um bom nível técnico, mas não há expectativa de melhora. E como o time tem pela frente uma Libertadores, naturalmente iria se reforçar para a posição, e o Edimar ficaria sem espaço. Por isso a opção por liberá-lo - finalizou.