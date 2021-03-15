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Experiência, liderança e identificação: a importância da volta de Joel Carli ao Botafogo

'El Capitán' volta ao Alvinegro com a missão de ajudar na conquista pelo acesso à Série A...

Publicado em 15 de Março de 2021 às 06:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 mar 2021 às 06:00
Crédito: Vitor Silva/Botafogo
Na última sexta-feira, o Botafogo confirmou o retorno de Joel Carli ao clube de General Severiano. O argentino assinou um contrato de dois anos e é considerado uma peça importante tanto no processo de reestruturação, quanto na luta pelo acesso à primeira divisão do futebol nacional. De volta ao Glorioso menos de um ano após a rescisão, Carli traz algumas características que faltaram time na temporada de 2020.+ O retorno do capitão: relembre momentos marcantes de Carli pelo BotafogoCarli chegou ao Botafogo pela primeira vez em dezembro de 2015 e fechou contrato por duas temporadas. No entanto, a importância do zagueiro logo tornou-se evidente, ele teve o contrato renovado e permaneceu no clube de General Severiano até 2020.
Assim, com a camisa do Glorioso, o argentino já viveu altos e baixos. O ano que melhor pode justificar esta afirmação é o de 2016. Nesta temporada, o Botafogo tinha acabado de retornar à Série A e, após figurar na zona de rebaixamento por algumas rodadas, o time conseguiu uma arrancada que o levou à quinta colocação - zona de classificação para a Libertadores. Joel Carli foi não só um dos principais nomes dentro de campo, como também um dos líderes do Alvinegro. Carli ficou no Botafogo por pouco mais de quatro anos e conseguiu criar uma identificação grande com o clube. Isso porque o ano de 2016 não foi exceção. O argentino, rapidamente, se tornou uma das referências no vestiário do Botafogo e assim permaneceu até a despedida em 2020. Hoje, de volta ao time da estrela solitária, o zagueiro revelou que já se sente em casa.
- A sensação é de uma alegria imensa de estar de novo nesse clube, que eu tanto gosto, que eu tanto quero. Sinto que estou de novo em casa - disse o argentino, de 34 anos, em entrevista à Botafogo TV antes do jogo contra o Bangu.
No entanto, apenas a identificação com o clube não será o suficiente para conquistar os objetivos e mudar a cultura no Alvinegro. Portanto, ele já destacou que sabe qual é a realidade do Botafogo hoje e afirmou que está ciente do "caminho muito difícil" que encontrará pela frente.
- Eu entendo que o clube passa por uma reestruturação, nosso principal objetivo é botar o Botafogo de novo na Série A. Sabemos que temos um caminho muito difícil, mas o ambiente do dia a dia está sendo bom, já treinei hoje e amanhã vou treinar de novo.
- Está sendo formada uma boa equipe, vamos competir e estamos nos preparando muito bem para tudo que vier pela frente.APROVAÇÃO ​A volta do zagueiro já teve a aprovação de dois nomes importantes: do técnico Marcelo Chamusca e do ídolo Afonsinho. Em entrevistas realizadas em momentos diferentes, ambos ressaltaram a importância da liderança de Carli dentro clube.
- O comportamento dele sempre foi de liderança, todas as atitudes dele. Eu acho fundamental ter uma pessoa assim no grupo de jogadores porque a coisa caminha bem melhor - disse Afonsinho.
- O Carli é um atleta extremamente identificado com o clube. História muito bonita. É um zagueiro de imposição, tem liderança, muito querido pelos funcionários por conta do comportamento dentro do vestiário. Estamos tranquilos enquanto a isso. Quando a situação for concretizada, a gente vai receber o atleta com o maior respeito e trabalhar para colocar na melhor condição possível - afirmou Marcelo Chamusca antes mesmo da oficialização de Joel Carli.

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