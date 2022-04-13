Exemplo: após derrota na Libertadores, Talleres limpa vestiário e deixa presentes para o Flamengo

Na noite desta terça-feira, o Flamengo venceu o Talleres por 3 a 1 pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Após a derrota, a equipe argentina presenteou os rubro-negros com limpeza no vestiário, livros e um quadro tático com uma mensagem de agradecimento. Para os argentinos, o respeito, humildade e "fair play" são ações que representam os valores do clube. - Deixar cada vestiário visitante nas mesmas boas condições em que recebemos é um gesto onde expressamos valores de respeito, humildade e ''fair play'' esportivo da nossa identidade - divulgou o Talleres em seu Twitter.