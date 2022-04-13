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Exemplo: após derrota na Libertadores, Talleres limpa vestiário e deixa presentes para o Flamengo

Argentinos deixam livros e quadro tático com mensagem de agradecimento...
LanceNet

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Publicado em 

13 abr 2022 às 15:09

Publicado em 13 de Abril de 2022 às 15:09

Na noite desta terça-feira, o Flamengo venceu o Talleres por 3 a 1 pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Após a derrota, a equipe argentina presenteou os rubro-negros com limpeza no vestiário, livros e um quadro tático com uma mensagem de agradecimento. Para os argentinos, o respeito, humildade e "fair play" são ações que representam os valores do clube. - Deixar cada vestiário visitante nas mesmas boas condições em que recebemos é um gesto onde expressamos valores de respeito, humildade e ''fair play'' esportivo da nossa identidade - divulgou o Talleres em seu Twitter.
Com os resultados da rodada, o Flamengo segue o líder do Grupo H com seis pontos. Enquanto o Talleres é o terceiro com três. Na próxima rodada, o Rubro-Negro enfrenta o Universidad da Católica no Chile.
Crédito: OspresentesdeixadospeloTalleresnoMaracanã(Foto:Divulgação/TwitterTalleres

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