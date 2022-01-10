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Exclusivo! Veja quais clubes querem a contratação do zagueiro Jackson

Informação apurada pelo Futebol Latino, parceiro oficial do LANCE!, dá conta de pelo menos cinco equipes conhecidas do futebol nacional...
LanceNet

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Publicado em 

10 jan 2022 às 16:18

Publicado em 10 de Janeiro de 2022 às 16:18

Depois de se desvincular do Fortaleza com o término do acordo entre as partes, o zagueiro Jackson é nome bastante cogitado em equipes conhecidas do futebol nacional segundo informação apurada com exclusividade pelo Futebol Latino, parceiro oficial do LANCE!>Receba as principais notícias do esporte com o novo canal do LANCE!Maiores detalhes sobre o teor de cada proposta e avanço das tratativas estão sendo mantidos em absoluto sigilo pelo entorno do atleta. Todavia, foi possível apurar que Botafogo, Chapecoense, CSA, Ponte Preta e Vasco manifestaram claro interesse. Além dos citados, existe também outra sondagem que vem do futebol do exterior, esta sem maiores informações sobre de onde viria a possível oferta.
Aos 31 anos de idade, Jackson já tem no currículo clubes importantes como São Paulo (base), Internacional, Náutico, Goiás, Palmeiras, Bahia e o próprio Fortaleza, sua última equipe, onde conquistou o Campeonato Cearense de 2020.
Na temporada 2021, o atleta participou de um dos maiores anos do Fortaleza na história do clube na Série A. O quarto lugar no Brasileirão rendeu ao Leão a vaga inédita para a Libertadores 2022 de forma direta à fase de grupos, ficando apenas atrás do campeão, Atlético-MG, além de Flamengo e Palmeiras.
Crédito: Defensorestálivrenomercadonoiníciode2022(LeonardoMoreira/FortalezaEC

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