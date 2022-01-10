Exclusivo! Veja quais clubes querem a contratação do zagueiro Jackson

Depois de se desvincular do Fortaleza com o término do acordo entre as partes, o zagueiro Jackson é nome bastante cogitado em equipes conhecidas do futebol nacional segundo informação apurada com exclusividade pelo Futebol Latino, parceiro oficial do LANCE!>Receba as principais notícias do esporte com o novo canal do LANCE!Maiores detalhes sobre o teor de cada proposta e avanço das tratativas estão sendo mantidos em absoluto sigilo pelo entorno do atleta. Todavia, foi possível apurar que Botafogo, Chapecoense, CSA, Ponte Preta e Vasco manifestaram claro interesse. Além dos citados, existe também outra sondagem que vem do futebol do exterior, esta sem maiores informações sobre de onde viria a possível oferta.