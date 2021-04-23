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Exames não apontam nova lesão, mas Rodrigo Caio, do Flamengo, segue os trabalhos de recuperação

Zagueiro tem convivido com problemas físicos desde a última temporada pelo Flamengo...

Publicado em 23 de Abril de 2021 às 11:56

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 abr 2021 às 11:56
Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
Convivendo com uma série de problemas físicos desde a última temporada, o zagueiro Rodrigo Caio voltou a sentir um desconforto no adutor da coxa direita, o mesmo da lesão anterior, no jogo contra a Portuguesa, no último sábado, e, nesta manhã, o atleta realizou exame, que detectou "uma grande fibrose no local, sem lesão". Ainda de acordo com o comunicado do clube, o camisa 3 seguirá com os trabalhos de recuperação e fortalecimento no Ninho do Urubu.
Após atuar a reta final do Brasileirão, em fevereiro, "no sacrifício" e ter a lesão na coxa direita agravada, Rodrigo Caio voltou a atuar pelo Flamengo em abril. Atuou por 60 minutos contra o Madureira, no dia 5, disputou a Supercopa do Brasil contra o Palmeiras, no dia 11, e contra a Portuguesa, no dia 17, saiu no intervalo. O Flamengo não informou prazo para a recuperação do atleta.
Confira a publicação do clube a respeito da situação de Rodrigo Caio.
"No jogo contra a Portuguesa, Rodrigo Caio sentiu um desconforto no adutor da coxa direita, o mesmo da lesão anterior, e foi substituído.
Na manhã desta sexta-feira (23.04), o atleta realizou exame com o radiologista Alexandre Galeno, acompanhado pelo médico do clube, Dr. Márcio Tannure. Foi detectada uma grande fibrose no local, sem lesão.
O atleta segue os trabalhos de recuperação e fortalecimento no CT."

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