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Exames detectam alterações cardíacas no atacante Zé Eduardo, do Cruzeiro, e ele é afastado

O clube informaou a situação do jogador, que será submetido a novos testes para confirmar se há ou não riscos para ele seguir jogando futebol...
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Publicado em 

21 fev 2021 às 16:06

Publicado em 21 de Fevereiro de 2021 às 16:06

Crédito: Zé Eduardo já foi afastado dos treinos e ficará de repouso até fazer mais exames para confirmar se há gravidade nas alterações em seu coração-(Divulgação/Cruzeiro
O atacante Zé Eduardo, de 21 anos, do Cruzeiro, parece que não está com muita sorte em atuar pela Raposa. Depois de ser reintegrado ao elenco principal, entrar em acordo com o clube, retirando um processo judicial, que cobrava R$ 2 milhões, o jogador ficará mais tempo longe dos campos sem vestir a camisa celeste O clube mineiro divulgou neste domingo, 21 de fevereiro, que Zé Eduardo está fora da pré-temporada do time porque o atleta teve uma alteração cardíaca detectada em exames de rotina. Assim,o atacante ficará 30 dias em repouso como precaução. Veja o comunicado abaixo.
CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO Desde a última semana da disputa do Campeonato Brasileiro da Série B, no mês de janeiro, o Cruzeiro iniciou um criterioso e vasto processo de exames e avaliações médicas em seu elenco, com foco na saúde e perfomance dos atletas, projetando a temporada 2021. Durante esses exames realizados na pré-temporada, que mapeiam todas as condições dos jogadores, foi detectada uma alteração cardíaca no atleta Zé Eduardo. Após minuciosa análise de todos os resultados, debatida entre os profissionais do Departamento Médico do Cruzeiro os demais envolvidos, concluiu-se, por precaução e proteção à saúde do atleta, que o atacante deverá ficar afastado das atividades físicas durante os próximos 30 dias, quando repetirá as avaliações em uma nova bateria completa de exames. Neste período Zé Eduardo tem indicação de repouso e seguirá assistido de perto por todos os profissionais do departamento de saúde do Clube. O Cruzeiro deseja uma pronta recuperação ao atleta para que, em breve, Zé Eduardo possa estar integrado novamente ao elenco e ajudando o Clube nos desafios da temporada.

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