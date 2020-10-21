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Exame constata edema no joelho, e Rodrigo Caio inicia tratamento

Zagueiro retornou da Seleção Brasileira com dores no local. Ele não entra em campo pelo Flamengo desde 22 de setembro...
LanceNet

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Publicado em 

21 out 2020 às 14:14

Publicado em 21 de Outubro de 2020 às 14:14

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Rodrigo Caio seguirá sendo desfalque do Flamengo nas próximas partidas. Na tarde desta quarta-feira, o clube anunciou que exames constataram um edema ósseo no joelho direito e que o zagueiro já iniciou o tratamento. O atleta se queixou de dores no local após o retorno da Seleção Brasileira e já vinha realizando treinos específicos de fortalecimento muscular. Rodrigo Caio não entra em campo pelo Flamengo desde a vitória sobre o Barcelona de Guayaquil, em 22 de setembro. Contra o Athletico Paranaense, ele foi poupado e ficou no banco de reservas. Em seguida, se apresentou à Seleção para a disputa das Eliminatórias e desfalcou contra Sport, Vasco, Goiás e Red Bull Bragantino. Diante do Corinthians, na última rodada, o zagueiro foi poupado da viagem para fazer trabalhos de fortalecimento muscular.
Sem Rodrigo Caio, Domenèc Torrent tem à disposição, para a partida contra o Junior Barranquilla, Léo Pereira, Thuller, Natan e Gabriel Noga. Gustavo Henrique, com um corte no testículo, entrou em repouso de três dias e só voltará diante do Internacional, no domingo.

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