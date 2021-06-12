Exame confirma quadro de Covid-19, e Pedro aumenta lista de desfalques do Flamengo; veja os relacionados

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo

O Flamengo tem dois desfalques de última hora para encarar o América-MG, pela terceira rodada do Brasileirão, no Maracanã. Na tarde deste sábado, véspera da partida, o clube anunciou que Pedro foi diagnosticado com Covid-19 e iniciou a quarentena obrigatória. Além dele, Hugo Souza sentiu dores no joelho direito e foi poupado.

+ Flamengo encerra preparação para duelo com o América-MG; veja provável escalaçãoPor outro lado, na lista de relacionados, o Flamengo confirmou os retornos de Rodrigo Caio e Gerson. O zagueiro era a maior preocupação após sentir dores no joelho no período com a seleção brasileira, mas treinou normalmente com o grupo nos últimos dias. O volante, por sua vez, foi poupado do duelo contra o Coritiba por causa do desgaste da viagem de volta da Sérvia, onde defendeu a seleção olímpica.

Outra novidade na relação é o jovem meia Max, que se recuperou do quadro positivo de Covid-19. Quem também está de volta após cumprir quarentena é o auxiliar técnico Nelson Simões.

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