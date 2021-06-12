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Exame confirma quadro de Covid-19, e Pedro aumenta lista de desfalques do Flamengo; veja os relacionados

Hugo Souza sente dor no joelho e também não encara o América-MG. Rodrigo Caio e Gerson estão à disposição de Mauricio Souza para o duelo deste domingo...
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Publicado em 

12 jun 2021 às 18:02

Publicado em 12 de Junho de 2021 às 18:02

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
O Flamengo tem dois desfalques de última hora para encarar o América-MG, pela terceira rodada do Brasileirão, no Maracanã. Na tarde deste sábado, véspera da partida, o clube anunciou que Pedro foi diagnosticado com Covid-19 e iniciou a quarentena obrigatória. Além dele, Hugo Souza sentiu dores no joelho direito e foi poupado.
+ Flamengo encerra preparação para duelo com o América-MG; veja provável escalaçãoPor outro lado, na lista de relacionados, o Flamengo confirmou os retornos de Rodrigo Caio e Gerson. O zagueiro era a maior preocupação após sentir dores no joelho no período com a seleção brasileira, mas treinou normalmente com o grupo nos últimos dias. O volante, por sua vez, foi poupado do duelo contra o Coritiba por causa do desgaste da viagem de volta da Sérvia, onde defendeu a seleção olímpica.
Outra novidade na relação é o jovem meia Max, que se recuperou do quadro positivo de Covid-19. Quem também está de volta após cumprir quarentena é o auxiliar técnico Nelson Simões.
+ Descanso e intensidade: Flamengo coloca à prova rotina especial de treinos adotada no período sem jogos
Além de Pedro e Hugo, o Flamengo não poderá contar com os cinco atletas convocados para a Copa América: Isla, Piris da Motta, Arrascaeta, Everton Ribeiro e Gabigol estão à disposição das respectivas seleções e podem desfalcar o clube por cerca de 30 dias. César e Thiago Maia seguem em processo de recuperação das cirurgias e também estão fora.

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