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futebol

Exame aponta lesão mais grave, e Thiago Maia só deve voltar ao Flamengo em 2021

Volante foi substituído da partida contra o Atlético-GO com uma entorse no joelho. Clube espera resultado da ressonância para confirmar se houve rompimento do ligamento...
LanceNet

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Publicado em 

16 nov 2020 às 18:12

Publicado em 16 de Novembro de 2020 às 18:12

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Com uma extensa lista de desfalques, Rogério Ceni pode ter mais um problema a longo prazo no comando do Flamengo. Após sofrer uma entorse no joelho no empate com o Atlético-GO, no último sábado, Thiago Maia realizou novos exames na região, nesta segunda-feira, e surgiu uma suspeita de rompimento do joelho esquerdo do volante. Caso a ressonância confirme, o atleta só voltaria aos gramados em 2021.A notícia da grave lesão de Thiago Maia foi publicada em primeira mão pelo jornalista Venê Casagrande, do Jornal O Dia e complementada por Renan Moura, da Rádio Globo. Dessa forma, a presença de Thiago Maia diante do São Paulo está descartada e ele se torna mais um problema para Rogério Ceni escalar o Rubro-Negro no duelo decisivo.
Além dele, o Flamengo não poderá contar com Rodrigo Caio, Filipe Luís, Diego Ribas e Pedro, que ainda se recuperam de lesões. Os convocados Everton Ribeiro e Isla entram em campo nesta terça-feira e também devem desfalcar o clube carioca. Por fim, Gabigol está sendo monitorado e a viagem para São Paulo dependerá dos resultados de exames feitos nesta segunda-feira.+ Confira a tabela da Copa do Brasil
Flamengo e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Morumbi, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Como perdeu o jogo de ida por 2 a 1, o Rubro-Negro precisa vencer ao menos por um gol de diferença para levar aos pênaltis. Em caso de empate ou nova derrota, a vaga será do Tricolor paulista.

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