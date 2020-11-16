Exame aponta lesão mais grave, e Thiago Maia só deve voltar ao Flamengo em 2021

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Com uma extensa lista de desfalques, Rogério Ceni pode ter mais um problema a longo prazo no comando do Flamengo. Após sofrer uma entorse no joelho no empate com o Atlético-GO, no último sábado, Thiago Maia realizou novos exames na região, nesta segunda-feira, e surgiu uma suspeita de rompimento do joelho esquerdo do volante. Caso a ressonância confirme, o atleta só voltaria aos gramados em 2021.A notícia da grave lesão de Thiago Maia foi publicada em primeira mão pelo jornalista Venê Casagrande, do Jornal O Dia e complementada por Renan Moura, da Rádio Globo. Dessa forma, a presença de Thiago Maia diante do São Paulo está descartada e ele se torna mais um problema para Rogério Ceni escalar o Rubro-Negro no duelo decisivo.

Além dele, o Flamengo não poderá contar com Rodrigo Caio, Filipe Luís, Diego Ribas e Pedro, que ainda se recuperam de lesões. Os convocados Everton Ribeiro e Isla entram em campo nesta terça-feira e também devem desfalcar o clube carioca. Por fim, Gabigol está sendo monitorado e a viagem para São Paulo dependerá dos resultados de exames feitos nesta segunda-feira.+ Confira a tabela da Copa do Brasil